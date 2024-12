Camilo Zicavo rompe el silencio tras su separación de Denise Rosenthal y revela detalles impactantes

En medio de la controversia generada por la ruptura amorosa entre Camilo Zicavo y Denise Rosenthal, el exvocalista de la banda Moral Distraída ha decidido hablar y expresar su perspectiva sobre el final de su relación, que se formalizó con un matrimonio en marzo de 2022.

Detalles de la separación

Según la periodista Cecilia Gutiérrez, el cantante de 34 años se encuentra dolido por el silencio de Denise Rosenthal tras la separación. Zicavo ha afirmado que no hubo infidelidad de su parte, ya que, según sus declaraciones, la pareja ya estaba separada cuando él conoció a la actriz Daniela Pérez.

Declaraciones de Camilo Zicavo

En un escrito que fue compartido por Cecilia Gutiérrez, Zicavo expone su versión de los hechos, afirmando que fue él quien sufrió una infidelidad. En sus palabras, menciona: “Hay una que me cagó con otro wn, se fue del país medio año pues era algo que necesitaba vivir sola, se enamoró de alguien más en el proceso, tuvo una relación en paralelo con esa persona en el proceso”.

El músico continúa su descargo con un tono de frustración, diciendo: “¿Y el gorrero soy yo ctm, que no le di ni un besito a alguien más en los siete años juntos?” Además, expresa su decepción por haber apoyado a Rosenthal durante su carrera, a pesar de las dificultades: “Yo que a pesar de todo eso… quería construir y acompañarla en el proceso. Qué gil fui…”

Zicavo también critica la forma en que su expareja ha manejado la situación en redes sociales, mencionando que ella ha estado “llorando en redes, quemando cartas, los ramos y cuánta hueá más promocionando su nuevo single”, lo que, según él, perpetúa una narrativa negativa sobre su persona.

Reflexiones finales de Zicavo

Finalmente, el exvocalista reconoce que no es apropiado compartir este tipo de contenido, pero siente la necesidad de expresarse: “Yo sé que estas cosas no hay que subirlas y el Abel (su hermano) me va a retar, pero ustedes son mis cercanos cercanos y ya hoy necesitaba decir alguna hueá, porque por la chucha la hueá barsa wn”. Concluye su mensaje agradeciendo a sus seguidores por su apoyo durante este difícil periodo: “Los quiero mucho. Gracias por contenerme este período ql”.