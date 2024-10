Carlos Palacios revela su deseo de dejar Colo Colo y su futuro incierto

Carlos Palacios se ha consolidado como una de las figuras destacadas de Colo Colo en la actual temporada. Sin embargo, su futuro en el club parece tener un rumbo definido. Tras la eliminación del equipo en la Copa Libertadores a manos de River Plate en los cuartos de final y con la lucha por el Campeonato Nacional en curso, el delantero ha expresado sus deseos para el futuro.

En una entrevista en el programa “Sin Retoque” conducido por Camila Campos, Carlos Palacios compartió su experiencia en Colo Colo, describiéndola como “un año espectacular, maravilloso”. El jugador manifestó que siempre había soñado con jugar en el club ante un estadio lleno, y destacó la buena química del equipo durante la temporada. “Como equipo nos sentíamos súper bien, fue una llave difícil para los dos, fue lindo jugar acá y en Buenos Aires. Traté de disfrutarlo de la mejor manera”, comentó Palacios.

Durante la conversación, el delantero también abordó las negociaciones que ha tenido con Boca Juniors. “Tuve conversaciones. Por ahí hubo molestia de parte de ellos, cuando no se dio la última negociación. Son cosas difíciles que uno vive. Me siento tranquilo con eso”, reveló, añadiendo que ha tenido diálogos con Juan Román Riquelme, una figura emblemática del fútbol argentino.

Carlos Palacios ha manifestado su deseo de salir del fútbol chileno, indicando que siente que ha cumplido un ciclo en el país. “Quiero salir de Chile en diciembre. Quiero irme campeón”, afirmó el delantero de Colo Colo, subrayando su intención de dejar el club en un momento exitoso.

El jugador también reflexionó sobre su preparación para dar el salto al fútbol internacional, señalando que se siente más maduro y listo para enfrentar nuevos desafíos. “Va a depender de muchos factores. Siento que la gente se toma las cosas de mala manera, cuando dije que me sentía preparado para dar el salto y me siento más maduro. Vamos a esperar, tengo contrato hasta el otro año y no se me han acercado para renovar. Esperemos que sea lo mejor para todos. Me toca pensar lo mejor para mí y mi futuro”, concluyó Palacios.