Maly Jorquiera demanda tras filtración de crisis con Sergio Freire, generando polémica en medios y redes

Recientemente, Cecilia Gutiérrez informó que Maly Jorquiera ha decidido emprender acciones legales tras la divulgación de su crisis con Sergio Freire, la cual se originó a raíz de una supuesta infidelidad del comediante. La periodista mencionó que “decía que todo lo que habíamos dicho era mentira, que la habían expuesto a ella, a su marido y su familia”, refiriéndose al recurso de protección que la humorista interpuso contra ella y varios programas de espectáculo, así como portales de noticias.



Acciones legales de Maly Jorquiera

En el programa “Oh!Diosas”, la conductora Pamela Díaz criticó abiertamente a Maly Jorquiera, cuestionando su decisión de demandar a los medios en lugar de a su esposo. “¿Por qué no pone mejor un recurso de protección en contra de su marido, y lo hace contra nosotros?”, planteó Díaz.

Detalles del recurso de protección

Cecilia Gutiérrez, quien también es parte del programa, explicó que “yo leí el recurso completo y decía que todo lo que habíamos dicho era mentira. La habíamos expuesto a ella, su marido y su familia”. En este documento, Jorquiera exigió que todos los portales, páginas y canales eliminaran la información que se había publicado sobre ella y su pareja.

Reacciones en el programa

La animadora Pamela Díaz no se contuvo y expresó su opinión sobre la situación, afirmando: “¡Ya po’ Maly! ¡No le dis color! La Maly de verdad está pitiada”. Además, Díaz añadió: “¡qué lesa! Pero bueno, me parece bien. Desde hoy día en adelante, Maly ya no me cae bien”.

En un tono más personal, Díaz mencionó que tenía información adicional que podría compartir en el futuro, pero que en ese momento prefería no revelar. “Pero, qué bueno que tocó esto. Me encanta, ya se van a enterar de algunas cosas”, advirtió la animadora, dejando entrever que podría haber más detalles por venir.