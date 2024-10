Christell logra un hito: su canción estará en un famoso videojuego mundial

Christell ha experimentado un notable auge en su carrera durante el último año, impulsado por la inesperada popularidad de una de sus canciones grabadas cuando tenía apenas cinco años. La canción titulada “Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa)” comenzó a ganar notoriedad en plataformas como TikTok y otras redes sociales a finales de 2023. Este fenómeno no se limitó únicamente al ámbito digital, ya que la canción también comenzó a resonar en Japón, donde logró alcanzar el primer puesto en la lista de las 50 canciones más virales del país en Spotify, específicamente el 13 de enero.

Recientemente, se ha anunciado que este éxito podría incrementarse aún más, dado que “Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa)” estará incluida en la próxima edición del popular videojuego Just Dance. La noticia fue revelada por la cuenta oficial del juego, que comunicó: “¡Echa un vistazo a ‘Dubidubidu’ (Chipi Chipi Chapa Chapa) de Christell en Just Dance 2025 Edition, disponible el 15 de octubre de 2024!”. Este anuncio ha generado gran expectación, ya que la inclusión de la canción de Christell en Just Dance marca un hito histórico: es la primera vez que una canción de un artista chileno será parte de este reconocido videojuego desarrollado por Ubisoft.

Además de la canción de Christell, se han anunciado otras incorporaciones al juego, como “Padam Padam” de Kylie Minogue, “My Heart Will Go On” de Celine Dion, “Pink Venom” de Blackpink, y “In Your Eyes” de The Weeknd y Doja Cat. Entre todos estos anuncios, el de la canción de Christell ha sido el que ha generado mayor interacción en la red social X, alcanzando casi 4 mil likes y cerca de 1.200 reposts. Este nivel de interacción subraya el impacto que ha tenido la canción en la audiencia y su creciente popularidad.