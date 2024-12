Constanza Santa María revela su sorprendente opinión sobre el Presidente Boric en entrevista

Constanza Santa María, periodista de TVN, compartió detalles sobre su carrera y sus impresiones sobre figuras políticas en una reciente entrevista.

Entrevista con Luis Jara

En una conversación con Luis Jara en el programa Al piano con Lucho (TV+), la periodista de 24 Horas y Estado Nacional se sinceró sobre su experiencia en el periodismo y las entrevistas que ha realizado. Durante la charla, Santa María mencionó que la noticia que más la ha impactado en el año 2024 ha sido “la denuncia en contra de Manuel Monsalve por violación”. Esta declaración subraya la relevancia de los temas de actualidad que aborda en su trabajo.

Impresiones sobre entrevistados políticos

Cuando Jara le preguntó sobre el entrevistado político que mejor le ha caído, Santa María tomó un momento para reflexionar antes de responder. Aclaró que no quería que su respuesta se interpretara como un favoritismo, afirmando: “Pucha, es que va a parecer que le estoy haciendo la pata; no es ‘el mejor’, porque en general no me caen mal los entrevistados”. Sin embargo, también mencionó que hay algunos que le han caído “como patada en la guata”.

La periodista destacó su enfoque profesional al afirmar: “En general tengo una posición desafiante, no quiero ser amiga del entrevistado. No tengo ni un interés”. Esta declaración resalta su compromiso con la objetividad y la imparcialidad en su labor periodística.

Opinión sobre Gabriel Boric

Finalmente, Constanza Santa María reveló que el Presidente Gabriel Boric es el entrevistado que le cae bien. Al compartir esta opinión, dijo: “El Presidente (Gabriel) Boric me cae bien”. La reacción de Jara fue de sorpresa, preguntando: “No te creo”. A lo que Santa María respondió: “Es que yo encuentro que, a lo mejor, el gallo es choro”.

A pesar de su aprecio personal, Santa María también hizo hincapié en que esto no afecta su estilo de entrevista, indicando: “Eso no significa que entrevistándolo (yo) sea muy agradable, porque se da unas vueltas enormes y a veces no responde”. Concluyó su comentario sobre Boric diciendo: “Pero me cae bien, lo encuentro buena tela”.