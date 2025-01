Las polémicas declaraciones de Daniela Aránguiz sobre el duelo de Carlos Caszely generan reacciones en redes

No pasaron desapercibidas las palabras de Daniela Aránguiz en el programa Only Fama tras entregar una cuestionada opinión sobre el duelo que enfrenta el exfutbolista Carlos Caszely tras la muerte de su esposa hace dos años. Y es que más allá de la discusión que se generó en el propio programa, durante todo el reciente fin de semana las redes sociales no dejaron pasar las palabras de la influencer, expareja de Jorge Valdivia y participante del difunto programa Mekano.



En la plataforma X, previamente conocida como Twitter, cuestionaron duramente los dichos de Aránguiz, quien planteó que: “uno sí se tiene que dar el tiempo para llorar, pero en mi casa me enseñaron que máximo son 3 días y lo agradezco con mi vida porque la vida continúa y uno no puede ser egoísta con tu familia y con tu alrededor”.

La comediante Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) repasó que: “Algunas andan llorando toda la vida por un wea que [más] encima es acusado de violación. Tai clarita. Con el dolor ajeno no se meta. Menos con Don Carlos”.

Otro usuario, @Hada_del_Bosque, comentó: “Ojalá la familia de Daniela Aránguiz le hubiese enseñado respeto hacia el dolor ajeno”.

Además, @Darth_Jam expresó: “Uno vive los duelos como uno más le sienta de las pelotas hacerlo. Absolutamente nadie va a venir a criticar a Don Carlos (ni a nadie que tenga pena por haber perdido a un ser amado)”.

Por su parte, @StrongDark_Ale cuestionó: “La mismísima que vive tirándole palos al ex por redes sociales luego de haber pasado muchísimo tiempo de haber terminado, habla de que la pena dura 3 días. No sé si sea la más indicada para hablar de ‘duelos’”.

Otro comentario relevante provino de @matofajardo, quien escribió: “Esto es más sencillo de lo que muchos creen. Esto lo dice tanto la psicología como la psiquiatría. El proceso de los duelos es ABSOLUTAMENTE personal y único. El dolor y su magnitud es, en cada ser humano, único y con matices. Opinión es cuando hay áreas grises. Cuando existen hechos científicos, es muy distinto. MUY mal Aranguiz ahí”.

Asimismo, @__Persefone__ afirmó: “No. El duelo no tiene tiempos, ni formas ‘correctas’. El duelo no es una carrera, ni un acto de egoísmo con los demás, ni con quien murió. Es un proceso profundamente humano, único en cada persona, que está atravesado por la historia personal, vincular y de pérdida. Más compasión”.

Finalmente, @AngeloRamirez_A concluyó: “La sociedad está como está por comentarios y pensamientos egoísta como el de Aranguiz. Nadie puede imponer a otro como vivir su duelo, deberíamos como sociedad ser más empáticos, y creo que farandulizar temas como la muerte no me parece válido”.

Pueden revisar los cientos de comentarios en la plataforma X.