Daniela Aránguiz habla sobre su visita a Jorge Valdivia y su apoyo incondicional

La panelista Daniela Aránguiz compartió detalles sobre su reciente visita a Jorge Valdivia en su programa «Sígueme», donde abordó la situación actual de su ex esposo y la importancia de su relación familiar. Aránguiz visitó a Valdivia el pasado 31 de diciembre, justo antes de la celebración de Año Nuevo. En el programa de TV+, comentó: “Estaba la prensa afuera, obviamente que se va a saber. Yo soy súper transparente para decir las cosas. Voy a ir, porque quiero ir nomás, no tengo que dar ninguna explicación”.

Importancia de la familia en momentos difíciles

Durante la conversación, Daniela Aránguiz enfatizó la relevancia de las fechas festivas y su deber como parte de la familia. Expresó: “Son fechas súper importantes. Siento que es mi deber como familia”. Además, reafirmó su compromiso con Jorge Valdivia, mencionando que “Jorge es el padre de mis hijos y va a ser mi familia hasta que me muera (…) yo a Jorge lo quiero y lo voy a querer toda mi vida”.

La situación actual de Jorge Valdivia

Al ser cuestionada sobre cómo ha visto a su ex esposo en sus recientes visitas, Daniela Aránguiz admitió que “no lo veo bien, obviamente. Yo creo que nadie puede estar bien en esta situación tan difícil. No está pasándolo bien. No es que se haya acostumbrado a estar ahí. Yo creo que es un lugar al que nadie se acostumbra, jamás”.

Aránguiz también manifestó su intención de apoyar a Valdivia durante este complicado periodo, afirmando: “Y por eso es que lo voy a apoyar hasta que esto se resuelva”.

Expresiones de cariño y apoyo emocional

La panelista destacó que, a pesar de las circunstancias, hay momentos de cariño y conexión emocional entre ellos. “Sí se demuestra cariño, amor, hay abrazos bonitos. Jorge es una persona a la que le cuesta mucho llorar con la gente y cuando me ve a mí, llora conmigo. Y le voy a prestar mis brazos para sostenerlo, si yo puedo”, concluyó Daniela Aránguiz.