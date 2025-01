Daniela Aránguiz sorprende con nuevo look y genera reacciones encontradas entre sus seguidores

La noche del viernes, Daniela Aránguiz sorprendió a sus seguidores con un cambio de look, optando por un nuevo estilo que incluye un flequillo. La panelista del programa «Only Fama» decidió renovar su imagen y compartió su transformación a través de una publicación en Instagram. En su post, Aránguiz expresó su entusiasmo por experimentar con su estilo personal, agradeciendo a su estilista, @jeanbohus, por su trabajo y por presentarle nuevas propuestas que siempre son diferentes. También mencionó a @natalyleivamakeup, quien la acompaña cada viernes en su maquillaje, y destacó su encuentro con el fotógrafo @edo.bezma_ph, a quien tuvo el agrado de conocer en esta ocasión.

La publicación de Aránguiz generó una variedad de reacciones entre sus seguidores. Algunos de ellos elogiaron su nuevo look, mientras que otros no dudaron en criticarlo. Entre los comentarios positivos, se puede leer: “Regia como siempre la Dany❤️ “, lo que refleja la admiración de algunos fans por su estilo. Sin embargo, también hubo críticas, como la de un usuario que preguntó: “Anita Alvarado eres tú??? jajaja”, sugiriendo que su nuevo look le daba un aire diferente. Otros comentarios incluían: “Quien te hizo esa chasquilla no te quiere “ y “No te ves bien, pareces mayor, “, lo que indica que no todos los seguidores estaban de acuerdo con su elección de estilo.

El cambio de imagen de Daniela Aránguiz ha sido un tema de conversación en las redes sociales, donde la interacción entre sus seguidores ha puesto de manifiesto la diversidad de opiniones sobre su nuevo flequillo. La panelista continúa siendo una figura pública que atrae la atención tanto por su trabajo en televisión como por su estilo personal.