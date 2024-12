Daniella Campos y Carla Ballero protagonizan un intenso enfrentamiento en Primer Plano

Un intenso enfrentamiento tuvo lugar entre Daniella Campos y Carla Ballero en el episodio del domingo de Primer Plano, transmitido por Chilevisión. Durante este episodio, Campos acusó a Ballero de haberle robado joyas valoradas en más de $3 millones, lo que desató una serie de intercambios acalorados entre ambas. La gemela, en un tono confrontativo, expresó: “Era tan fácil arreglarlo, pero me dijiste ‘no me acuerdo de nada’. Será un estilo Monsalve, ya que ahora todos pierden la memoria”.

El contexto del enfrentamiento

El programa organizó este cara a cara como si fuera un combate de boxeo, incluso con el patrocinio de una casa de apuestas, lo que añadió un aire de espectáculo a la discusión. A lo largo del programa, el público pareció inclinarse más hacia la versión de Daniella Campos, quien continuó con sus acusaciones.

La defensa de Carla Ballero

Por su parte, Carla Ballero defendió su posición, afirmando que se encontraba en Maitencillo en la playa cuando fue contactada por el programa para abordar las acusaciones de Campos. En su defensa, Ballero comentó: “Me siento súper ridícula sentada acá, del momento que tú me acusas de algo que no es verdad, no tengo por qué aceptarlo”. Además, enfatizó que “Daniella Campos no me va a decir las cosas que tengo que hacer en la vida”.

Ballero también expresó su frustración por tener que discutir lo que consideraba una “estupidez”, y reiteró en varias ocasiones que “no eras mi amiga”. En un momento de la discusión, Ballero recordó un incidente anterior, afirmando: “Yo no te hablé en 20 años porque me robaste la plata en Pucón”.

Las acusaciones de Daniella Campos

En respuesta a las afirmaciones de Ballero, Daniella Campos continuó atacando, sugiriendo que su oponente había perdido la memoria. Campos mencionó: “La Carla perdió la memoria de todo, ¿no había pisco sour? Pensé que habías madurado, tuve la grandeza de invitarte a almorzar, pero me encuentro con una Carla que me dijo que tuve tanto tratamiento que perdí la memoria”.

Finalmente, Campos desafió a Ballero, diciendo: “Carla, demándame, haz todo lo que quieras”, cerrando así un episodio que mantuvo a la audiencia al borde de sus asientos.