Dick Van Dyke a punto de cumplir 100 años comparte su secreto de vitalidad y optimismo en nueva entrevista

El actor Dick Van Dyke, conocido por su papel en Mary Poppins, se prepara para celebrar su centenario en 2025, manteniendo una energía notable a pesar de su avanzada edad. En una reciente aparición en el podcast Where Everybody Knows Your Name, conducido por Ted Danson y Mary Steenburgen, Van Dyke compartió detalles sobre su rutina de ejercicios y su enfoque hacia la vida en esta etapa madura.



Reflexiones sobre la vida y la edad

Durante la entrevista, Van Dyke expresó: “Cuando pienso que nací en 1925, me parece una locura. Estoy a punto de cumplir 100 años”. A lo largo de su vida, ha mantenido un compromiso constante con el ejercicio, lo que ha contribuido a su buena condición física. El actor reveló que asiste al gimnasio tres veces por semana, afirmando: “Sigo yendo a entrenar y creo que por eso no me acelero tanto como la gente de mi edad”.

La admiración de Ted Danson

Ted Danson, quien ha sido testigo del estado físico de Van Dyke, comentó sobre su rutina de ejercicios, destacando su energía y entusiasmo. Danson recordó: “Iba al mismo gimnasio que tú y si llegaba lo suficientemente temprano lo veías literalmente en alguna máquina de pesas. Y luego, casi como si estuvieras haciendo un entrenamiento en circuito, no caminabas hasta la siguiente máquina, bailabas. Literalmente bailabas hasta la siguiente máquina”.

Actitud positiva y longevidad

Además de su rutina de ejercicios, Van Dyke incorpora estiramientos, abdominales y yoga en su vida diaria. En una entrevista anterior con Entertainment Tonight, enfatizó la importancia de mantener una actitud optimista, afirmando que la forma en que uno enfrenta la vida puede influir directamente en la salud y la longevidad. Para él, tener la actitud adecuada “tiene mucho que ver” con el bienestar general.

Superando desafíos personales

Es relevante mencionar que Van Dyke enfrentó problemas de alcoholismo en la década de 1970, lo que lo llevó a dejar de beber. En su conversación con Danson, también compartió su perspectiva sobre la vejez, reconociendo que su experiencia como nonagenario puede ser útil para otros. En este sentido, Van Dyke concluyó: “Lo importante es disfrutar. Hay que elegir lo que te gusta hacer, lo que te satisface, lo que te interesa”.