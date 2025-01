Salma Hayek revela intentos de cortejo de Donald Trump en medio de controversias presidenciales

La actriz mexicana Salma Hayek compartió una anécdota sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelando que él intentó cortejarla en el pasado, lo que ha generado controversia en el contexto actual.

Recuerdos de un encuentro social

Durante una entrevista en The Daily Show con Trevor Noah, Hayek recordó un evento social en el que Trump la invitó a cenar junto a su entonces novio. Aunque inicialmente la invitación parecía amistosa, pronto se tornó incómoda debido a la insistencia de Trump en salir con ella. La actriz enfatizó que, a pesar de dejarle claro que estaba en una relación, Trump continuó insistiendo en que su novio “no era lo suficientemente bueno” para ella.

Las insistencias de Trump

Salma Hayek relató: “Me llamaba, me invitaba a salir. Yo le decía que tenía novio, que no saldría con él, ni aunque estuviera soltera”. A pesar de sus negativas, Trump persistió en sus intentos, sugiriendo que debería darle una oportunidad, ya que su pareja no era digno de ella.

Reacciones tras el rechazo

La actriz, que ahora tiene 58 años, también recordó otro episodio que arrojó luz sobre la actitud de Trump hacia ella. Tras rechazar sus invitaciones, Hayek afirmó que Trump aparentemente tomó represalias al difundir comentarios despectivos sobre su apariencia. Ella comentó: “Cuando le dije que no saldría con él, incluso si no tuviera novio, alguien le dijo al National Enquirer lo que él no tuvo las agallas de decirme personalmente”.

Comentarios despectivos

La actriz añadió que se enteró de que Trump había dicho que no quería salir con ella porque era “demasiado bajita”, lo que consideró una respuesta a su negativa. Este episodio ha resurgido en el contexto de las discusiones sobre el comportamiento de Trump hacia las mujeres, especialmente en la industria del entretenimiento, y se ha relacionado con las temáticas de acoso y poder que se han discutido ampliamente en la actualidad.