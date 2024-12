¿Quién es la nueva pareja de Fabio Agostini en “Palabra de Honor” tras escandaloso momento?

En el reality show “Palabra de Honor”, se ha suscitado un escándalo tras la revelación de que Fabio Agostini fue sorprendido manteniendo relaciones sexuales con una de sus compañeras de encierro, Fernanda Figueroa, en la oficina de la comandante del programa, Pía Arratia. Esta información fue divulgada por el sitio de farándula Infama, que también informó que las grabaciones del programa en Lima, Perú, han llegado a su fin.



La noticia ha causado revuelo entre los seguidores del programa, quienes se han mostrado interesados en conocer más detalles sobre la relación entre Fabio y Fernanda. En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un usuario preguntó: “¿Fabio con quién estuvo en el reality? Por favor, me podrías responder”. En respuesta, Infama reveló: “Lo pillaron en la oficina de la comandante teniendo relaciones con Fernanda”.

El inicio del interés de Fabio por Faloon

Es importante recordar que al inicio del encierro, Fabio Agostini había mostrado interés en Faloon Larraguibel. Sin embargo, este posible romance se desmoronó rápidamente debido a las tensiones entre ambos. La situación se complicó cuando Fabio comenzó a dudar de la sinceridad de Faloon, tras escuchar rumores de que ella había mostrado desagrado hacia él en cámara.

En una conversación con Andrés Caniulef, Fabio expresó sus inquietudes sobre la actitud de Faloon, quien supuestamente había puesto una cara de asco al estar con él. Caniulef aclaró que lo que había visto no era una cara de asco, sino más bien de aburrimiento.

Conflicto entre Fabio y Faloon

Posteriormente, Fabio decidió abordar el tema directamente con Faloon, pero la conversación no fue bien recibida. Faloon se mostró hostil y le dijo: “Te llenaron la cabeza, sigues con lo mismo. Te inventaron más cosas y tienes la cabeza llena de m… sobre lo de la carita de asco”.

Fabio, por su parte, le respondió: “Yo siempre hablo bien de ti, y ver que pones caras largas de aburrida no está bien. Siento que me estás mintiendo en mi cara (…) Me cuesta llegar a ti, eres muy fría conmigo. Y si todas estas cosas las voy uniendo y encima escucho estos comentarios, obvio que voy a pensar así”.

Faloon, en respuesta, le sugirió que se quedara con lo que habían hablado anteriormente y que si tenía dudas, debería esperar a que se emitiera el capítulo para verlo.

La situación entre Fabio y Faloon se ha vuelto tensa, y la reciente revelación sobre su relación con Fernanda Figueroa añade un nuevo capítulo a la dinámica del reality, que sigue captando la atención del público.