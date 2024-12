Faloon Larraguibel habla sobre su experiencia de violencia y el impacto en otras mujeres

Faloon Larraguibel se sinceró en el más reciente episodio de “Palabra de Honor” sobre la agresión que sufrió por parte del padre de sus hijos, Jean Paul Pineda. Cabe recordar que en marzo de este año, la comunicadora vivió un episodio de violencia intrafamiliar, lo que la llevó a alejarse definitivamente del futbolista. “Muchas mujeres me escriben a diario contándome sus historias y diciéndome que se separaron después de ver lo que me pasó. Eso es bacán”, comentó la ex “Yingo”.

Reflexiones sobre la experiencia de violencia

La ex Yingo abrió su corazón y compartió detalles sobre el vínculo que ha ido formando poco a poco con el ex participante de Gran Hermano. En su relato, Larraguibel expresó: “A mí cuando me pasó esto me daba vergüenza salir a la calle e ir a buscar a los niños al colegio, porque todo el mundo me miraba sabiendo que me pegaron. Pero no le debería dar vergüenza a uno, sino a ellos”, reflexionó, según recogió TiempoX.

Impacto en su entorno familiar

Además, Larraguibel compartió que su experiencia tuvo un impacto significativo en su familia. Relató que su caso sirvió para que su madre tomara la decisión de salir de una relación tóxica. “Cuando pasó todo esto le di la fuerza a mi mamá para separarse. La empoderé un poco”, aseguró Faloon Larraguibel, destacando el efecto positivo que su situación pudo tener en la vida de su madre.