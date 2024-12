Fran García-Huidobro recuerda su difícil Navidad en la clínica tras recientes exámenes de salud

Fran García-Huidobro ha estado lidiando con preocupaciones sobre su salud, lo que la llevó a estar internada en una clínica durante un par de días antes de las festividades de fin de año. Según lo que ella misma y sus allegados han indicado, su internación no se debió a una condición médica grave, sino que se trató de exámenes de salud rutinarios. Sin embargo, es importante recordar que en el año 2019, la conocida como la Dama de Hierro enfrentó un momento crítico en su vida, ya que sufrió una falla multisistémica que la llevó a una situación delicada.

Recuerdos de una Navidad solitaria

García-Huidobro rememoró una Navidad en la que tuvo que pasar sola, sin la compañía de su familia, debido a su internación en una clínica. En sus palabras, ella compartió que “fueron todas a verme durante el día, lo poco y nada que se podía estar. Mi hermana, a quien le doy poco crédito…”. Este momento fue calificado por ella como “atroz”, ya que la situación la marcó profundamente.

La exmodelo también recordó que recibió carteles de cotillón que decían “Fran”, así como cartas de sus sobrinos, quienes expresaron cuánto la extrañaban en esa fecha tan significativa. “Es penca pasar la Navidad sola”, afirmó, evidenciando la tristeza que le generó esa experiencia.

La importancia de la compañía en momentos difíciles

Acongojada por el recuerdo de aquella Navidad, García-Huidobro expresó: “me emocioné un poco, es que esa Navidad fue muy triste”. Además, aprovechó la ocasión para enviar un saludo a todas las personas que, debido a sus trabajos, también pasan la Navidad lejos de sus familias. A pesar de su situación, ella mencionó que no se sentía completamente sola, ya que había personal médico y de apoyo a su alrededor: “Yo estaba en la clínica, pero no estaba sola, habían enfermeras, TENS, doctores, toda la gente de aseo de servicio”.

Finalmente, la animadora subrayó que “para mí la Navidad es una fecha familiar… Me importaría menos pasar un Año Nuevo sola, lo he pasado sola durmiendo de flojera que me da. Pero no me gustaría nunca más una Navidad sola”. Estas declaraciones reflejan la importancia que García-Huidobro otorga a la familia y la compañía en momentos significativos como las festividades.