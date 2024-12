Rumores de pelea entre Fran Maira y Oriana Marzoli sacuden el mundo del espectáculo

Durante los últimos días, se han difundido rumores sobre una supuesta pelea que habría tenido lugar en un centro comercial del sector oriente de la capital, involucrando a las examigas de “Ganar o servir”, Fran Maira y Oriana Marzoli.

Detalles del incidente

Diversos portales de farándula han informado que la ex participante de Gran Hermano, Oriana Marzoli, se encontró con Fran Maira en un restaurante. En ese momento, Oriana se encontraba acompañada por Facundo González, Gala Caldirola y su hija. Según los reportes, tras un saludo inicial, se habría desatado una discusión acalorada en el establecimiento.

El origen del conflicto se atribuye a que Oriana habría confrontado a Fran por su amistad con Pamela Díaz y por supuestas declaraciones negativas que habría hecho sobre ella en compañía de “La Fiera”. El portal Infama publicó algunas imágenes de la situación, aunque estas son borrosas y las fuentes de la información son anónimas. Es importante señalar que no se han presentado videos ni declaraciones oficiales de las personas involucradas.

Desmentido por Luis Mateucci

La expareja de Oriana y amigo cercano, Luis Mateucci, se pronunció para desmentir la existencia de un conflicto entre ambas. En un segmento del programa “Palabra de Honor”, Luis afirmó: “Los voy a defraudar un poco… La verdad es que no pasó absolutamente nada, no sé de dónde sacaron eso”. Además, añadió que Fran simplemente pasó por el lugar y saludó a Gala y a Oriana, sin que se produjeran gritos ni altercados.

Reacción de Fran Maira

En medio de la ola de rumores, Fran Maira decidió realizar una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, donde los espectadores le preguntaron sobre el supuesto conflicto. Durante esta transmisión, Fran expresó su descontento hacia ciertas personas, aunque no mencionó nombres específicos, lo que llevó a especulaciones sobre que sus comentarios estaban dirigidos a Oriana Marzoli. En el video, “No le voy a dar pantalla a gente que la verdad siento que no es nadie. No entiendo por qué idolatran tanta gente de mie***, weón. De verdad, o sea, no lo logro entender”, comenzó a comentar Fran.

Continuó su discurso diciendo: “Son personas que inspiran, que motivan a las personas a ser mejor persona, tienen códigos, tienen valores… Yo jamás voy a andar diciendo nada de gente que vale p*** porque vale p***”. En su intervención, Fran también se refirió a la idolatría hacia ciertas figuras, manifestando su confusión sobre el fenómeno: “Endiosan a tanta gente de mie***, agresiva, crazy (loca), mentirosa. Yo como que no entiendo mucho ahí”.