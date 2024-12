Francesco Gazzella revela un inquietante episodio de acoso en su vida personal

Francesco Gazzella fue el invitado al capítulo de este miércoles del programa Al piano con Lucho, conducido por Luis Jara en TV+. Durante la conversación, el periodista de Canal 13 y panelista del matinal Tu Día abordó diversos temas relacionados con su trayectoria en televisión, así como aspectos de su vida personal. En este contexto, Gazzella recordó una experiencia de acoso que vivió por parte de una mujer con la que había tenido una relación cercana en el pasado, según sus propias palabras.

Relato sobre el acoso

Gazzella compartió que durante un periodo prolongado fue objeto de acoso por parte de esta mujer, quien lo acechó de diversas maneras. En sus declaraciones, mencionó: “Yo creo que la gente que realmente la han acosado y particularmente después de esta serie que fue tan famosa (Bebé Reno), la gente reconoce lo que es acoso así en serio”. Aclaró que, aunque en su momento había tenido un vínculo con ella, su regreso a su vida fue inesperado y extraño.

El comunicador detalló que recibió un regalo en su departamento, el cual era una taza con el logo de la serie que estaba viendo en ese momento. Además, mencionó que la mujer comenzó a seguir a todos sus amigos en redes sociales, lo que generó inquietud entre ellos. Algunos de sus amigos le comentaron que ella estaba atenta a sus historias, especialmente aquellas en las que aparecía él.

Comportamientos inquietantes

Gazzella también relató que la mujer comenzó a leer el mismo libro que él estaba leyendo, y posteriormente le envió una versión mejorada del mismo, lo que incrementó su incomodidad. Sin embargo, el momento más complicado llegó cuando Gazzella había comenzado una nueva relación sentimental. En una ocasión, mientras estaban en el auto, su nueva pareja le preguntó sobre un mensaje extraño que había recibido de la mujer que lo acosaba. Gazzella recordó que la conversación se tornó tensa cuando su pareja le mencionó que la mujer decía cosas raras, incluso insinuando que estaba con otra persona que había sido su exnovia.

El periodista expresó que esta situación lo descolocó y le generó ansiedad, ya que no sabía cómo manejar el acoso. Agradeció que su pareja le creyera y no le diera mayor importancia al asunto, lo que le permitió sobrellevar la situación. Gazzella concluyó su relato diciendo: “Me río un poco ahora, pero es complejo, no sabes qué hacer y no sabes hasta dónde puede llegar, insisto que lo mío fue una cosa de algunos días, hay gente que en verdad sufre acoso”.