Gala Caldirola rompe el silencio y desmiente acusaciones de Infama sobre su amistad con Cony Capelli

La española Gala Caldirolar rompió el silencio recientemente para aclarar los rumores que surgieron este fin de semana, tras la publicación de una polémica acusación en su contra por parte del portal Infama. Según el medio de farándula, Gala habría ofrecido sustancias ilícitas a Constanza “Cony” Capelli, quien es la ganadora de “Gran Hermano”, lo que supuestamente habría causado un distanciamiento entre ambas.



El escándalo se viralizó rápidamente en las redes sociales y también incluyó la supuesta ruptura de la amistad entre Capelli y su manager, Suro Solar. Ante estas acusaciones, tanto Gala como Suro decidieron responder públicamente a través de sus redes sociales.

Reacción de Gala Caldirolar

Gala utilizó sus plataformas sociales para expresar su indignación frente a las afirmaciones realizadas por Infama. En su mensaje, afirmó: “Parece que Infama siempre espera a que esté con mi hija y mi familia tranquila en España para tratar de romper con esa paz. No es la primera vez que lo hacen, pero hoy tampoco lo van a lograr”.

Además, Gala calificó las declaraciones del medio como “extremadamente graves” y enfatizó la falta de pruebas o corroboraciones antes de exponer una noticia de tal magnitud. En sus palabras, expresó: “Lo único que voy a decir en referencia al tema del que están hablando, que no voy a especificar porque me parece extremadamente grave lo que dicen, es que si no han corroborado conmigo o con pruebas reales, lo que dicen no deberían darse el derecho de exponer algo tan fuerte y totalmente falso”.

Desmentido de Suro Solar

Por su parte, Suro Solar también utilizó sus historias de Instagram para desmentir categóricamente los rumores, asegurando que Gala “no consume ningún tipo de droga”. Además, recordó que la española participó recientemente en dos reality shows, donde se sometió a exámenes regulares que confirmaron su estado limpio.

Suro añadió: “Es tanta la desinformación y mentiras de todo lo que hablan, incluso Cony se quedó hasta el final de mi cumpleaños… Por otra parte, jamás Gala me pondría en esa posición de ella u otra persona. En los 11 años que nos conocemos, jamás me puso esa condición por nadie”.

El manager explicó que el día en cuestión, él tenía la despedida de una buena amiga en Chile y Gala decidió despedirse de ella, planeando regalonear a Cony en otra ocasión con regalos.

Amistad intacta

Finalmente, tanto Gala como Suro dejaron claro que su amistad con Cony Capelli sigue siendo fuerte y que los rumores que han circulado son meras especulaciones infundadas. Ambos reafirmaron su compromiso de mantener la verdad y la integridad en medio de las acusaciones que han surgido.