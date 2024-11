Gonzalo Cáceres revela su verdad tras no ser llamado a El Muro: “No, no me llamaron tampoco”

Gonzalo Cáceres, exintegrante de El Muro, habló sobre su ausencia en la reciente versión de la Teletón y el éxito de sus excolegas. En una entrevista con Eduardo de la Iglesia en el programa Todo va a estar bien, Cáceres se refirió a la gran acogida que tuvo el programa El Muro durante la cruzada solidaria, afirmando: “Les fue increíble”. Cuando se le preguntó si le hubiese gustado participar, Cáceres respondió que no fue convocado, aunque mencionó que su amigo, Patito Fuentes, quien también formó parte de El Muro, había expresado su deseo de que él asistiera. “El Pato me dijo ‘voy a hablar, porque yo quiero que vayas’, pero parece que no, no pasó nada”, comentó Cáceres.

El excomunicador también sugirió que aquellos que deseen verlo en El Muro pueden buscarlo en Internet, ya que hay mucho contenido disponible. En cuanto a la posibilidad de un regreso al programa, Cáceres se mostró cauto y dijo: “No sé, creo que la gente se entretuvo mucho, pero habría que hacer una renovación muy distinta”. Además, destacó que la juventud ha cambiado significativamente desde su época en el programa, lo que podría requerir un enfoque diferente.

Cáceres también hizo referencia a la situación del humor en la televisión, señalando que El Muro fue uno de los pocos programas de comedia que existieron en su momento. “Lo que pasa es que fue casi el único número de humor que hubo”, indicó, sugiriendo que el público que lo seguía podría haber sido un “público fácil” en el contexto de la Teletón.