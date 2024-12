Guarén aclara su ruptura con Nicolás Solabarrieta y desmiente rumores de infidelidad

Valentina Torres, conocida popularmente como «Guarén», ha confirmado su separación de Nicolás Solabarrieta, poniendo fin a las especulaciones que habían surgido en torno a su relación. La joven comunicó que actualmente se encuentra soltera, tras semanas de rumores sobre su situación sentimental.

Detalles de la ruptura

La noticia de la ruptura fue mencionada por primera vez en el programa «Zona de estrellas», donde el periodista Hugo Valencia insinuó que la separación podría estar relacionada con una supuesta infidelidad por parte de Nicolás Solabarrieta, quien es hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta. Sin embargo, Guarén se ha apresurado a desmentir estas afirmaciones en un reciente video en el programa «Palabra de Honor».

Aclaraciones de Guarén

En su intervención, Guarén afirmó: “Yo y Nicolás sí terminamos. Estamos bien, de hecho, nos llevamos muy bien, nos tenemos mucho cariño”. Además, expresó su preocupación por las informaciones erróneas que circulan en los medios y en redes sociales, indicando que “vi que había varias personas diciendo varias mentiras, hay cosas que están circulando y quiero decirles que no son reales”.

La ex chica reality enfatizó que no hay fundamento en los rumores de infidelidad, afirmando: “No existe nada de mensajes ni infidelidades y que no sé qué. Simplemente, nosotros somos veinteañeros, igual que todos ustedes, somos jóvenes”.

Privacidad y respeto

Guarén también hizo un llamado a la privacidad, indicando que tanto su relación como las razones de su separación permanecerán en el ámbito privado. En sus palabras: “Nosotros queremos mantener nuestra relación en privado, también las razones por las cuales que terminamos también van a quedar siempre en privado”.

Finalmente, solicitó respeto hacia Nicolás, pidiendo que no se le ataque por rumores infundados: “Solamente pedir respeto, que no se metan, que por favor no vayan a atacar a Nicolás por difamaciones que al final no son reales, porque realmente nosotros nos queremos mucho y nadie sabe qué puede pasar adelante, nadie sabe qué pasará en este tiempo”.

Con estas declaraciones, Guarén busca poner fin a las especulaciones y reafirmar el cariño que aún siente por Nicolás Solabarrieta, a pesar de su separación.