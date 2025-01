Helhue Sukni expresa su temor tras reciente retoque estético: “Los puntos se secaron”

La abogada Helhue Sukni ha compartido recientemente sus inquietudes en redes sociales tras someterse a un procedimiento estético en su rostro, lo que ha dejado a sus seguidores sorprendidos.

Detalles de la intervención estética

La famosa abogada Helhue Sukni se realizó un retoque estético que duró aproximadamente ocho horas. Durante este proceso, la abogada experimentó un aumento de ansiedad, manifestando su miedo a través de sus plataformas sociales.

Expresiones de miedo y preocupación

En una de sus publicaciones, Helhue Sukni comentó: “Estoy con mucho miedo, porque la operación no me dolió nada, como tampoco el postoperatorio, nunca me dolió nada, lo juro. Pero, ¿saben por qué me da miedo? Porque los puntos se secaron”. Esta declaración refleja su preocupación por el proceso de recuperación y la posible incomodidad que podría experimentar al momento de retirar los puntos.

Estado postoperatorio

A pesar de no haber presentado ninguna contraindicación ni complicaciones tras la intervención, Helhue Sukni sigue sintiendo temor por el dolor que podría ocasionar la extracción de los puntos.

Descripción de la intervención

La intervención a la que se sometió Helhue Sukni consistió en la eliminación del exceso de piel de su rostro, un procedimiento que ha sido calificado como bastante extremo. Sin embargo, se ha informado que actualmente se encuentra en buen estado de salud tras la operación.