Jean Philippe Cretton revela detalles de su vida amorosa y sorprende con su respuesta

Jean Philippe Cretton habla sobre su vida amorosa y su futuro en la animación, aclarando su estado sentimental y su enfoque en el trabajo y la paternidad.

Jean Philippe Cretton se expresó de manera abierta en una reciente entrevista, donde abordó su situación sentimental, aclarando las especulaciones sobre su estado civil actual. En una conversación con el medio La Cuarta, justo antes del estreno del programa “Mi nombre es” en TVN, que él conducirá, Cretton fue interrogado sobre su vida amorosa. “Estoy re bien. Estoy pasando una muy linda etapa de mi vida”, afirmó al inicio de la entrevista.

Al ser consultado sobre si se encuentra en una relación, Cretton explicó que, en este momento, “ahora, claro, si lo que apuntas es si hay soltería y todo eso, sí, hoy lamentablemente… No sé si lamentablemente, la verdad como están las cosas, trabajo todo el día, estoy metido acá doce horas, después salgo y grabo mi podcast Me suena”. Además, el comunicador destacó su compromiso con su rol como padre, mencionando que “después salgo a tocar los fines de semana, y tengo que además ser papá, y soy un buen papá, muy metido”.

En este contexto, Cretton enfatizó que, en la actualidad, su enfoque debe estar en las responsabilidades que tiene. “Entonces creo que en los tiempos que corren hoy tengo que estar abocado a las cosas que tengo que hacer”, añadió.

Por otro lado, el periodista también se refirió a la posibilidad de animar el Festival de Viña del Mar en el futuro. Aunque reconoció que no es una “meta” personal conducir el evento, expresó su disposición a aceptar el reto si se presentara la oportunidad. “Las veces que me lo han preguntado siempre digo esto, no es un sueño, no es una meta, no es algo que me esté generando una ambición, pero si algún momento se diera esa chance, lo asumiría feliz, y lo asumiría con un gran compromiso, para que sea una animación que tenga un sello particular”, sostuvo. Cretton también mencionó que, dado su vínculo con la música, podría aportar algo diferente al evento.