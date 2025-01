25 años del icónico matrimonio de Jennifer Aniston y Brad Pitt: ¿qué ha cambiado desde entonces?

El próximo 29 de julio se conmemoran 25 años del famoso matrimonio entre Jennifer Aniston y Brad Pitt, una de las parejas más emblemáticas de Hollywood. La ceremonia de su boda, que tuvo lugar en el año 2000 en Malibú, fue un evento cuidadosamente planificado, donde se tomaron medidas extremas para evitar la intromisión de los medios. Se restringió el tráfico aéreo en la zona y se destinaron aproximadamente un millón de dólares de la época para la celebración, que se llevó a cabo en un ambiente íntimo con la presencia de familiares y amigos cercanos. Cada invitado y miembro del personal tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad, y se implementó un amplio despliegue de seguridad, incluyendo guardias privados y policía local, para controlar el tráfico y la seguridad en las inmediaciones.

Detalles de la boda y la relación

La boda de Aniston y Pitt fue descrita como un cuento de hadas, aunque su historia de amor tuvo un desenlace trágico. El 7 de enero de 2005, la pareja anunció su separación, poco después de haber celebrado el Año Nuevo en Anguila. Solo ocho meses después de su separación, comenzaron a circular imágenes de Pitt junto a Angelina Jolie en Kenia, lo que desató un gran escándalo mediático. Pitt y Jolie se conocieron durante el rodaje de la película El Sr. y la Sra. Smith, un año antes de que se hiciera pública su relación.

En una entrevista con Vanity Fair, Aniston fue consultada sobre las fotos de Pitt y Jolie, a lo que respondió con su característico sentido del humor: “Las cosas pasan. Bromeas y dices: ‘Lo que no te mata te hace más fuerte’”. A finales de 2024, Pitt finalizó su divorcio de Jolie, con quien tuvo seis hijos, de los cuales tres fueron adoptados.

El inicio de la relación entre Aniston y Pitt

Los rumores sobre la relación entre Pitt y Jolie comenzaron en 1994, aunque no fue hasta 1998 que se hizo oficial, después de que ambos actores terminaran sus respectivas relaciones con Tate Donovan y Gwyneth Paltrow. Su primera cita fue organizada por sus representantes y se considera que fue un éxito. En septiembre de 1999, la pareja hizo pública su relación en la antesala de los premios Emmy, y poco después fueron vistos juntos en un concierto de Sting. Durante este tiempo, Aniston lució un anillo de compromiso, lo que alimentó los rumores sobre su inminente boda.

Aniston ha compartido en varias ocasiones que Pitt era “lo más divertido que le había pasado nunca”. Antes de su matrimonio, la pareja fue fotografiada en numerosos eventos, y se especuló sobre un posible embarazo, aunque esto nunca se concretó. En 2001, Pitt hizo una aparición especial en la serie Friends, en un episodio titulado The one with the rumor, donde interpretó a Will Colbert, un antiguo compañero de escuela de Ross y un rival del personaje de su esposa.

El final de la relación

La relación entre Aniston y Pitt se consideraba feliz hasta el año 2005, cuando se oficializó su divorcio. En una entrevista con Vanity Fair, Aniston relató su último encuentro con Jolie antes de separarse de Pitt. Este breve encuentro tuvo lugar en los estudios de Warner Bros en Burbank, California, donde Aniston estaba filmando su popular serie. En ese momento, Aniston se acercó a Jolie y le dijo: “Brad está muy emocionado de trabajar contigo. ¡Espero que la pasen muy bien!”.