Jordi Castell revela su inesperada razón para no asistir a la gala del Festival de Viña

Jordi Castell estuvo como panelista en “Tal Cual”, un programa conducido por Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela en TV Más. Durante su participación, el fotógrafo protagonizó una situación peculiar al mencionar un desencuentro con José Antonio Neme. La conversación se centró en la próxima gala del Festival de Viña del Mar 2025, que será organizada por Mega. En este contexto, Jordi Castell reveló que había recibido una invitación para asistir al evento, pero decidió rechazarla debido a su mala relación con Neme.

El panelista expresó: “Ir a meterme a la gala sería entregarme en bandeja frente a un animador que lo único que hace es descalificarme en su matinal”. Aunque no mencionó directamente a José Antonio Neme, su imitación dejó claro a quién se refería. Castell es consciente de que el animador de “Mucho Gusto” será el encargado de conducir la gala junto a Fran García Huidobro.

En una aclaración, Raquel Argandoña preguntó a Jordi Castell si su decisión de no asistir a la gala se debía a su mala relación con Neme. A lo que Castell respondió: “No, estás loca, no me puede importar menos, lo que pasa es que el año pasado ya fui a la gala”. Además, añadió: “Para mí no suma estar todos los años yendo. Además, voy a las galas por razones económicas, no voy a puro pasearme”.

La conversación en el programa de espectáculos dejó entrever las tensiones existentes entre Jordi Castell y José Antonio Neme, así como las razones personales y económicas que influyen en la decisión de asistir a eventos como la gala del Festival de Viña.