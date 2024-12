La nueva controversia entre Jordi Castell y José Antonio Neme que no te esperabas

La reciente controversia entre Jordi Castell y José Antonio Neme ha captado la atención de los medios, tras una serie de declaraciones que han reavivado tensiones entre ambos. La disputa se originó cuando Castell, en su intervención en el programa “Tal Cual”, expresó que no fue invitado a la Gala del Festival de Viña, y que su asistencia sería como “entregarse en bandeja” a un animador que lo descalifica en su programa matutino. En un tono irónico, Castell imitó a Neme, diciendo: “¡Por qué tenía que decirlo! (Es) él”, lo que intensificó la polémica.

La arremetida de Jordi Castell

En el último episodio de “Zona de estrellas”, Castell no mostró intención de calmar la situación, sino que, por el contrario, aumentó la tensión. Comenzó su intervención afirmando: “Yo me hago cargo de las cosas que digo públicamente y siempre lo voy a hacer”. A continuación, se refirió a las críticas que ha recibido, especialmente en relación a una broma de humor negro que realizó durante el Miss Universo, y a las numerosas controversias que ha generado en el pasado. Castell comentó: “Ustedes saben que desde la funa yo he construido una carrera”, refiriéndose a cómo ha manejado las críticas y controversias a lo largo de su trayectoria.

El fotógrafo también mencionó que la situación había estado relativamente tranquila hasta que Neme decidió reavivarla. Castell expresó: “Las funas duran 3 a 5 días y se acaban… y aparece este animador de matinal que tiene la necesidad imperiosa de tener opinión de todo”. En un tono despectivo, añadió que Neme parece querer imitar a una mujer histérica, sugiriendo que su comportamiento es exagerado y poco profesional.

La respuesta de José Antonio Neme

Por su parte, José Antonio Neme no tardó en responder a las declaraciones de Castell. En su intervención, aclaró que no existe una enemistad previa entre ellos, afirmando que su relación se limitaba a saludos casuales en los pasillos de los canales. Neme explicó: “Ahora escuchando las declaraciones que les dio a ustedes, yo lo entiendo un poco más. Probablemente, yo re abrí la herida de la funa producto de la broma sin darme cuenta”, refiriéndose a la controversia que surgió a raíz de sus comentarios sobre los sesgos de género.

Neme también se refirió a las declaraciones de Castell sobre la candidata de México en el Miss Universo, quien, según Castell, llegó a la final por haber mantenido relaciones con alguien. Neme comentó: “Todo lo demás de la ‘liposucción y la mujer histérica’, me muero de la risa. Si él lo dice para ofenderme…”. En este sentido, el animador Mario Velasco le preguntó a Neme si le incomodaba que Castell utilizara un enfoque sexista en sus comentarios, a lo que Neme respondió que no le sorprende, dado el contexto de las declaraciones de Castell.

Reflexiones sobre la controversia

Neme continuó su defensa, señalando que no es su responsabilidad defender a Castell de las críticas que recibe por sus comentarios. “Si uno dice estupideces, bueno se tiene que bancar los tomates podridos. Yo no soy el culpable de la funa, lo es él”, afirmó. Además, Neme sugirió que Castell podría haber expresado su molestia de una manera más elegante, indicando que su respuesta era más bien infantil y poco madura. “Yo tengo casi 45 años, soy un hombre adulto, no soy un adolescente electrónico. Maduren”, concluyó Neme, enfatizando la necesidad de un enfoque más maduro en la discusión.