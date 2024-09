Zabaleta y Saavedra regresan a África tras la tragedia: “No fue tan fácil como creímos”

Jorge Zabaleta y Francisco Saavedra regresan a África tras la tragedia en Etiopía. Un viaje lleno de emociones y recuerdos en honor a Toni Espadas.

En mayo de 2023, Jorge Zabaleta y Francisco Saavedra experimentaron un cambio drástico en sus vidas mientras grababan la tercera temporada de “Socios por el mundo”. Durante su viaje por Etiopía, un grupo de desconocidos los atacó de manera sorpresiva en la carretera. Este ataque resultó en la trágica muerte de Toni Espadas, un fotógrafo y guía turístico español especializado en África, quien estaba al volante del vehículo en el que viajaban Zabaleta y Saavedra.

Después de este suceso devastador, el equipo del programa se enfrentó a la difícil decisión sobre cómo proceder con el material grabado en Etiopía y la memoria de Toni. Se discutieron diversas alternativas, que iban desde dedicar un episodio especial en homenaje a Espadas hasta la posibilidad de no mostrar nada del viaje. Francisco Saavedra compartió con La Cuarta que, a medida que avanzaban, las respuestas comenzaron a surgir a través de las conversaciones que mantuvieron con Víctor, el hermano de Toni, y con Irene, la esposa del fotógrafo. “Decíamos, ¿qué hacemos?, pero las respuestas las fuimos encontrando en el camino con cada una de las cosas que nos iban pasando”, explicó Saavedra.

Meses después del trágico evento, Zabaleta y Saavedra viajaron a Barcelona para reunirse con Irene Cordón, la esposa de Espadas. En este encuentro, Irene les solicitó que estuvieran presentes cuando abriera la mochila que Toni llevaba el día de su fallecimiento. Saavedra describió este momento como simbólico y emotivo, recordando que Irene les expresó: “Yo siento que para mí, ustedes son hoy día parte de mi familia, porque estuvieron ahí en ese momento”.

Al abrir la mochila, el equipo pudo ver las últimas fotografías que tomó Toni. Fue en ese instante cuando Irene les preguntó sobre sus planes futuros. “Nosotros teníamos pensado tomar un tren, irnos a Francia, Alemania, Praga, hacer uno de esos recorridos, partes que están por ahí cerca… pero Irene nos removió todo, cuando nos planteó la oportunidad de volver a África y terminar la ruta que Toni nos armó”, recordó Saavedra.

Con el apoyo del equipo, Zabaleta y Saavedra decidieron regresar a África, comprando pasajes para volver al continente que les había ofrecido una nueva perspectiva de vida. Sin embargo, el regreso no resultó ser tan sencillo como esperaban. Zabaleta confesó que había anticipado que sería más fácil de lo que realmente fue. “Venía con mucha más seguridad de que era capaz de enfrentar este lugar sin sentir nada. (Decía) me siento bien, estoy bien, voy a llegar a África y va a ser lo mismo, o sea, voy a seguir igual, y no, me sentí bastante vulnerable en muchas ocasiones y con un temor que antes no tenía”, admitió el actor.

A medida que pasaron los días, Jorge Zabaleta comenzó a disfrutar nuevamente de la experiencia, aunque no completamente. “Yo creo que algo de eso va a quedar para siempre, porque igual, después de una experiencia tan brutal, algo, alguna cicatriz te queda y tenemos que aprender a vivir con ese miedo”, comentó. “Es un proceso de uno. No es el entorno que quiere atentar contra uno, uno está más sensible al entorno”, añadió.

Al llegar a África, fueron recibidos por un miembro de Rift Valley, la agencia de Espadas, quien les ofreció sus condolencias. A partir de ese momento, el trabajo comenzó a fluir. “De verdad que me he sentido muy contento”, expresó Saavedra. “Yo siento que ha sido un periodo de paz, de tranquilidad y de sanidad”, agregó.

El próximo domingo, se estrenará el tercer ciclo del programa, el cual es descrito por sus creadores como más maduro y con un mayor sentido, aunque sin perder el enfoque original de mostrar las aventuras de dos amigos que viajan por el mundo.