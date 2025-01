Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra celebran el premio a Mejor Programa en los Copihue de Oro 2024, recordando momentos difíciles

Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra fueron galardonados con el premio a Mejor Programa por “Socios por el Mundo” en la ceremonia de los Copihue de Oro 2024. Los animadores expresaron su emoción al recibir este reconocimiento, destacando que la temporada reciente ha dejado una huella imborrable en sus vidas.

Un año marcado por la tragedia

Durante la grabación de episodios en África, el equipo de Canal 13 sufrió un asalto que resultó en la trágica muerte de su guía, el español Tony Espadas. Este evento ha sido un punto de referencia constante en las reflexiones de Zabaleta y Saavedra, quienes desarrollaron un vínculo especial con Espadas.

Reconocimiento al equipo

Jorge Zabaleta, al recibir el premio, expresó: “Ha sido un año muy especial y del corazón me nace darle las gracias a nuestro equipo, porque de verdad, yo sé que esto es una frase medio dicha, pero sin ellos esto no habría resultado”. Su sinceridad se hizo evidente cuando, en varias entrevistas, no pudo contener las lágrimas al recordar el trágico suceso que vivió el equipo chileno en su viaje por África.

Un programa que trasciende

Pancho Saavedra también compartió su perspectiva sobre la temporada, afirmando: “Para nosotros este fue un año distinto, que cambió nuestras vidas, el programa es como un hijo para nosotros”. Saavedra recordó cómo surgió la idea de crear un programa de viajes, mencionando que fue Zabaleta quien propuso la idea: “Yo me acuerdo de esa noche en que estábamos conversando y me dijiste ‘vámonos a viajar cuando vuelvan a abrir los aeropuertos y empecemos a recorrer el mundo. Ahí nació todo”.

Mirando hacia el futuro

Jorge Zabaleta concluyó su intervención diciendo: “creemos que tenemos un gran programa, un lindo programa, un programa que habla de amistad, de superación. Nos encanta hacer ‘Socios por el mundo’ y vamos por la cuarta temporada”. Este comentario refleja el compromiso de ambos animadores con el proyecto y su deseo de continuar explorando nuevas aventuras en el futuro.