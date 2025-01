José Antonio Neme se disculpa con Arturo Vidal tras polémica por fuegos artificiales

José Antonio Neme ofreció esta mañana disculpas públicas a Arturo Vidal durante la emisión del programa “Mucho Gusto”, tras haberlo acusado de utilizar fuegos pirotécnicos en la celebración de Año Nuevo. El animador del matinal de Megavisión realizó esta aclaración poco después de que el propio futbolista de Colo Colo solicitara en sus redes sociales que se desmintiera la información, afirmando que “en mi casa jamás hubo fuegos de artificio, tengo dos perros y nueve gatos que amo, y jamás haría algo que los dañara de ninguna forma”.

Las disculpas de Neme a Arturo Vidal

Las declaraciones de Vidal fueron contundentes y Neme las recogió al final de su programa, donde aprovechó la pregunta de su compañero Gonzalo Ramírez sobre si había hablado con el futbolista. Neme reconoció su error al acusar a Vidal basándose en unas imágenes que se habían viralizado en redes sociales durante la madrugada de Año Nuevo.

“Hablé con Arturo Vidal, y lo que pasa es que, mira, estaba complicado Arturo Vidal y tiene toda la razón. Yo le ofrezco toda mi consideración”, expresó el periodista, quien se mostró visiblemente afectado por su equivocación. Neme explicó que había mencionado a Vidal en el contexto de una conversación sobre fuegos artificiales y eventos deportivos, tras haber visto un video que no correspondía a este año.

“Ayer estábamos hablando de los fuegos artificiales, en torno a eventos deportivos, figuras del deporte, y yo lo mencioné porque vi un video que se viralizó el fin de semana. Y ese video no correspondía a este año, y Arturo me dijo: ‘Mira, yo tengo perritos, tengo gatos, y he procurado no usar fuegos artificiales’”, detalló Neme.

El periodista continuó explicando que se sintió en la obligación de hacer una aclaración en su programa, reconociendo que Vidal tenía razón. “Pucha, Arturo, la verdad es que voy a hacer una aclaración en el programa porque tienes toda la razón”, añadió Neme, quien también intentó convencer a Vidal para que diera su versión en el matinal.

Reacciones de Arturo Vidal

Arturo Vidal había expresado previamente su descontento a través de sus historias de Instagram, donde realizó duras críticas hacia Neme por involucrarlo en una situación que consideraba alejada de la realidad. “Escribo para aclarar algo que vi hoy. Me preocupa el nivel de mitomanía que existe y más preocupante aún que sea en un medio tan importante como la televisión”, escribió el jugador.

Vidal también enfatizó que “en mi casa jamás hubo fuegos de artificio, tengo dos perros y nueve gatos que amo y jamás haría algo que los dañara de ninguna forma”. Además, el futbolista instó a Neme a hacerse responsable de sus afirmaciones, pidiendo que demostrara con hechos lo que había afirmado. “Espero de verdad que la persona (Neme) que aseguró ver un registro supuestamente compartido en mi cuenta se haga cargo y aclare que no se trata de mi. ¡Demuestra con hechos!”, concluyó Vidal.

Apoyo de Gonzalo Ramírez

Las disculpas de Neme fueron también destacadas por su compañero Gonzalo Ramírez, quien comentó: “A veces hay que corregir algunas cosas, y bien Jose, y saludos al King”. Neme, por su parte, finalizó su intervención enviando un mensaje de apoyo a Vidal, diciendo: “Así que Arturo Vidal, un corazón para ti”.

Este incidente ha puesto de relieve la importancia de la veracidad en la información que se difunde en los medios de comunicación, así como la responsabilidad que tienen los periodistas al informar sobre figuras públicas.