Juan Cristóbal Guarello alerta sobre los sueldos descontrolados en el fútbol chileno: ¿qué está pasando realmente?

En el contexto del actual mercado de fichajes en el fútbol chileno, se han suscitado preocupaciones sobre los elevados salarios que se están ofreciendo a los jugadores. En su programa La Hora de King Kong, el periodista Juan Cristóbal Guarello dedicó un segmento a este tema, expresando su inquietud sobre la situación financiera del balompié nacional.



Preocupaciones sobre los salarios en el fútbol chileno

Guarello comenzó su análisis afirmando: “Hay un tema que me preocupa. Los sueldos desbocados del fútbol chileno. Aquí hay algo que se descontroló”. El comunicador destacó que la situación actual de la televisión abierta ha cambiado drásticamente en comparación con hace dos décadas, lo que ha impactado en los ingresos del fútbol. “La TV abierta no es lo mismo que hace 20 años, entonces los sueldos no son los mismos. Lo mismo se puede decir del fútbol”, agregó.

Clubes con sueldos desproporcionados

El periodista centró su atención en dos de los clubes más prominentes del país, Colo Colo y Universidad Católica, señalando que los salarios que se están pagando en estos equipos son significativamente más altos que los de otros clubes. Guarello mencionó cifras concretas de los salarios de varios jugadores: “Hoy no renta como antes. Pero se está pagando por ejemplo a Vidal 114 millones de pesos, a Aquino 80 millones, Zampedri 70 millones, Brayan Cortés 60, Correa 70, Mena 50, Medel 50”. Según su análisis, estos salarios son desproporcionados en relación con los ingresos que genera el fútbol chileno.

Críticas a los representantes de jugadores

En su exposición, Guarello también dirigió críticas hacia el representante Fernando Felicevich, quien maneja gran parte de las negociaciones en el fútbol chileno. El periodista expresó: “La mayoría va para el mismo hueón, que cobra comisiones. Si eres dueño de todo el plantel o de los sueldos altos, te quedas con el dinero. Fefe se la manda a guardar a todos”.

El caso de Brayan Cortés

Guarello se refirió a la reciente situación del portero de Colo Colo, Brayan Cortés, quien había sido vinculado con una posible salida del club hacia el León en México. Sin embargo, el jugador terminó renegociando su contrato y recibió un aumento considerable en su salario. Guarello comentó: “Hace el tongo de Brayan Cortés, que va a México, que Boca, que Brasil. Todo mentira, para subirle el sueldo que no sé cómo se lo pagará Colo Colo”.

Críticas a la gestión de los clubes

El periodista también criticó la gestión del presidente de Colo Colo, Alfredo Moreno, a quien describió como “un presidente débil. Es simpático, querendón, pero débil”. Guarello sugirió que debería aprender de la gestión de otros clubes, mencionando a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Salarios récord en el fútbol chileno

Guarello concluyó su análisis mencionando que Arturo Vidal está recibiendo el salario más alto en la historia del fútbol chileno. “Por el sueldo que le pagas a Bolados y Cortés, traes jugadores de Sudamérica. Hay algo que me huele a podrido mal. Fefe se lleva la plata a través de los sueldos de los jugadores”, afirmó el comunicador, subrayando la preocupación por la sostenibilidad financiera del fútbol en el país.