Karen Paola y Juan Pedro Verdier anuncian su separación tras 20 años, pero el amor persiste

La cantante Karen Paola y Juan Pedro Verdier han confirmado su separación tras 20 años de relación, una noticia que ha impactado a sus seguidores. La artista hizo pública esta decisión a través de su cuenta de Instagram, donde expresó sus sentimientos sobre este difícil momento en su vida.

Detalles de la separación

En su mensaje, Karen Paola mencionó: “Esta decisión es, sin lugar a dudas, la más difícil de mi vida y no significa en absoluto que el amor entre nosotros haya terminado; al contrario, seguimos amándonos profundamente, pero nuestras rutas a seguir son diferentes”. Esta declaración refleja la complejidad de su relación, que ha estado marcada por años de amor y compromiso.

La presencia de Juan Pedro en el concierto

A pesar de la separación, Juan Pedro Verdier y su hijo, Guillermo, estuvieron presentes en el concierto de Karen Paola en el Festival de Las Condes. Durante el evento, Juan Pedro fue captado en varias ocasiones observando atentamente a Karen mientras ella se presentaba en el escenario. Se le vio grabando momentos de la actuación con su celular y aplaudiendo el esfuerzo de su expareja.

Comentarios de Karen Paola sobre su familia

En una conferencia de prensa posterior a su actuación, Karen Paola se refirió a la presencia de su familia en el concierto, indicando que su apoyo le brindó tranquilidad. “Los vi y me tranquilizó bastante porque son personas que amo y conocen mi recorrido, saben perfectamente lo que me ha costado y también a ellos les ha costado mucho sacrificio el dejarme partir muchas horas a ensayar, a trabajar en la semana y los fines de semana”, comentó la artista, según lo reportado por La Cuarta.

Además, Karen expresó: “Creo que es bonito que ellos puedan ver el por qué de todas esas faltas en la casa y puedan ver el show completo in situ, porque en otras oportunidades ellos me habían visto a través de la tele, como cuando hice el cierre de la Teletón en Viña”. Esta fue la primera vez que su familia pudo presenciar su actuación en vivo, lo que significó un momento especial para ella.

Finalmente, Karen Paola concluyó su intervención diciendo: “Entonces era la primera vez que me veían haciendo un show y todavía no he podido hablar con ellos, espero que les haya gustado”. La separación de Karen Paola y Juan Pedro Verdier marca un nuevo capítulo en sus vidas, pero ambos continúan mostrando un profundo respeto y cariño el uno por el otro.