Kika Silva sufre accidente en casa: “explotó el vidrio y se me abrió la rodilla”

Este martes, Kika Silva vivió un momento inesperado al sufrir un accidente en el dormitorio de su hogar, donde reside con Gonzalo Valenzuela, con quien se casó hace unos meses tras conocerse en el Festival de Viña del Mar 2023. El incidente ocurrió mientras la animadora se preparaba para asistir a un evento, momento en el que regresó a su clóset en busca de un cambio de calzado. La influencer relató que, al acercarse al mueble, “explotó el vidrio y se me abrió la rodilla, qué mala cueva, muy mala suerte”, lo que resultó en un corte en su pierna.



Atención médica inmediata

De inmediato, Kika Silva se dirigió a urgencias, acompañada por una amiga que estuvo a su lado durante todo el proceso. En el centro asistencial, la modelo recibió varios puntos de sutura y tuvo que esperar para recibir una vacuna contra el tétano como medida preventiva, dado que el accidente implicó contacto directo con fragmentos de vidrio.

Comunicado y estado de salud

En un comunicado posterior, la influencer compartió que “fue rápido, no me duele tanto, está todo bien. La lata es no poder trabajar en algunas cosas muy importantes que tenía que hacer”. Además, mostró a sus seguidores en redes sociales cómo fue dada de alta en silla de ruedas, ya que su rodilla requerirá reposo en los próximos días.

Apoyo familiar y tratamiento en casa

Al regresar a casa, Kika Silva destacó el apoyo que recibió de sus familiares y amigos. Entre ellos, su esposo, Gonzalo Valenzuela, quien, para ayudar a reducir la inflamación, improvisó un tratamiento utilizando una bolsa de choclo congelado sobre su rodilla.

Medidas preventivas y humor en la adversidad

Finalmente, la modelo también reveló que el actor, en un tono de broma, colocó un macetero cerca de su cama para evitar que una de sus mascotas se acercara demasiado y pudiera causarle más daño.

Este incidente ha resaltado la importancia de la atención médica inmediata y el apoyo familiar en momentos de emergencia.