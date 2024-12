Lucas Piraino: de la música a la actuación en Televisa, ¿qué lo motivó?

El cantante chileno Lucas Piraino ha dado un paso significativo en su carrera al debutar como actor en la nueva producción de Televisa, Juegos de amor y poder. Este joven artista, que se hizo conocido por su participación en The Voice Chile en 2016, ha sorprendido a sus seguidores al incursionar en el mundo de la actuación.

Trayectoria en The Voice Chile

Lucas Piraino participó en el programa de talentos The Voice Chile, donde se unió al equipo del reconocido cantante Luis Fonsi. Aunque no logró alzarse con el primer lugar en la competencia, su talento lo convirtió en uno de los favoritos del público. Su paso por el programa le abrió puertas en la industria del entretenimiento, lo que le ha permitido explorar nuevas facetas artísticas.

Debut en la actuación

Recientemente, Piraino hizo su debut como actor en el thriller policial Juegos de amor y poder, una producción de Televisa. En una entrevista con LUN, el cantante compartió su experiencia: “Nunca había participado en nada actuando, pero hace tiempo tenía ganas de hacerlo. Era algo que hacía sólo en mi pieza”.

El proceso de selección para su papel fue inesperado. Lucas envió un casting en video sin muchas expectativas, y tras varios días sin noticias, recibió la sorprendente llamada que le confirmaba su participación en la serie. “Tenía que irme en una semana”, comentó sobre su mudanza a México, donde permanecerá hasta febrero.

El papel en Juegos de amor y poder

En Juegos de amor y poder, Lucas interpreta a un personaje estadounidense que enfrenta el desafío de no dominar completamente el español. Para prepararse para este rol, el artista se dedicó a observar a personas de habla inglesa que intentan comunicarse en español a través de TikTok. “Me metí a TikTok y me puse a observar a gringos hablando español. Imité eso, porque al final tengo que hacerlo lo más real posible, mi idea siempre ha sido no hacerlo cringe”, explicó.

El joven artista también reflexionó sobre su papel en la serie, señalando que, aunque es un papel secundario, ha sido una experiencia muy entretenida. “No sé cómo lo hubiera hecho si fuera un protagónico, así que para partir está súper bien”, afirmó. Además, mencionó su formación en música, que estudió durante dos años, y su interés en tomar un curso de actuación al regresar, con el objetivo de aprender desde la teoría.

A través de su participación en Juegos de amor y poder, Lucas Piraino continúa expandiendo su carrera artística, demostrando su versatilidad y deseo de explorar nuevas oportunidades en el mundo del entretenimiento.