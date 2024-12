Luis Jiménez sorprende con inesperada confesión sobre su ex esposa Cote López

El ex futbolista Luis Jiménez ha hecho una sorprendente revelación sobre su relación con Cote López, su ex esposa, con quien finalizó un matrimonio de 18 años a finales del año pasado. La pareja formalizó su divorcio en febrero de este año, lo que sugiere que la separación es definitiva. Sin embargo, en una reciente aparición en el programa de YouTube Sin Editar, conducido por Pamela Díaz, Jiménez sorprendió a la audiencia con sus comentarios sobre la influencer.



Revelaciones en el programa Sin Editar

Durante la entrevista, Pamela Díaz le preguntó a Luis Jiménez si consideraría la posibilidad de volver con Cote López. La respuesta del ex jugador fue afirmativa: “Sí”, lo que dejó a la presentadora atónita. Díaz, en tono de broma, le respondió: “Vas a tener que hacer mucho mérito”. A lo que Jiménez aclaró: “No he dicho que ahora, pero no me cierro a nada”, dejando abierta la posibilidad de un futuro reencuentro.

Elogios hacia Cote López

Además de hablar sobre la posibilidad de una reconciliación, Luis Jiménez también aprovechó la ocasión para elogiar a Cote López. Durante la conversación, destacó que muchas personas no conocen bien a la influencer, y que ella tampoco se deja conocer fácilmente. Jiménez la describió como “alegre, muy espontánea y muy real”, y comparó su personalidad con la de Pamela Díaz, afirmando: “Es muy parecida a ti en ese sentido, o sea, si no le gustas, no le gustas. Y no le interesa poner caras si no es real, es honesta”.

Posibilidad de amistad en el futuro

En la misma línea, Luis Jiménez no descartó la posibilidad de que en el futuro él y Cote López puedan ser amigos. Afirmó: “Hoy día no creo, pero más adelante sí, seguro”, lo que sugiere que, a pesar de la separación, existe un deseo de mantener una relación cordial en el futuro.