Macaulay Culkin: de niño prodigio a vida personal compleja, ¿qué ha pasado en su trayectoria?

Macaulay Culkin, conocido por su icónico papel en Mi Pobre Angelito, ha tenido una vida marcada por la fama, los excesos y una compleja relación familiar. Nacido el 26 de agosto de 1980 en Nueva York, Culkin creció en un hogar con seis hermanos. Su madre, Patricia Brentrup, trabajaba como recepcionista en una agencia de casting, mientras que su padre, Kit Culkin, era empleado en una iglesia católica. Desde temprana edad, Culkin mostró un talento notable para la actuación, lo que lo llevó a convertirse en el primer niño actor en recibir un millón de dólares por una película. A los 12 años, había acumulado suficiente dinero como para no tener que trabajar nunca más.

El director de casting Billy Hopkins, quien le dio su primer papel, mencionó que la familia enfrentaba dificultades económicas, y que él mismo solía pagar de su bolsillo para llevar a Culkin a los ensayos. A medida que su carrera despegaba, su padre se convirtió en su representante, lo que resultó en una relación abusiva, tanto física como emocionalmente. La madre de Culkin reveló que su esposo era alcohólico y que la golpeó durante su embarazo.

En 1993, Culkin expresó su deseo de trabajar menos, recordando: “Recuerdo el momento exacto en el que me estaba cansando. Ya había hecho una o dos cosas ese año y le dije a Kit, ‘Escucha, me estoy cansando mucho y no estoy en la escuela tanto como me gustaría. Realmente necesito algo de tiempo libre’”. Sin embargo, su padre lo obligó a regresar a los sets de grabación. En 1994, a la edad de 14 años, Culkin decidió retirarse de la actuación, afirmando: “Tenía toda la fama que cualquiera pudiera desear y huí de ella”. En una entrevista, explicó que había estado deseando un descanso y que, cuando tuvo la oportunidad de alejarse, lo hizo.

Tras su retiro, Culkin regresó a la escuela y se enamoró de la actriz Rachel Miner, con quien se casó a los 17 años, aunque la pareja se separó después de dos años. La tragedia golpeó a Culkin en 2008, cuando su hermana Dakota fue atropellada en Los Ángeles, falleciendo por un traumatismo craneal masivo, según reportes de TMZ. En agosto de 2012, el National Enquirer publicó un artículo alarmante titulado: “Macaulay Culkin adicto a la heroína: ¡sólo le quedan 6 meses de vida!”, lo cual fue desmentido por su representante.

En 2005, Culkin se declaró culpable de un delito menor por posesión de medicamentos sin receta y de cannabis, recibiendo una sentencia aplazada de un año. En una entrevista de 2020, el actor afirmó que no consume drogas recreativas, aunque admitió haber experimentado en el pasado. Una de las amistades más notables de Culkin fue con Michael Jackson, quien lo contactó tras el éxito de Mi Pobre Angelito. Culkin expresó: “Ambos vamos a tener unos 8 años para siempre en algún lugar porque nunca tuvimos la oportunidad de tener 8 años cuando en realidad los teníamos”. La última vez que se vieron fue en 2005, cuando Culkin testificó en defensa de Jackson en un caso de abuso sexual, afirmando: “Él nunca me hizo nada. Nunca lo vi hacer nada”.

En 2002, Culkin comenzó una relación con Mila Kunis, que duró ocho años, pero la pareja se separó en 2011. Kunis describió la ruptura como “amistosa”, aunque más tarde admitió que fue “horrible” y que fue su culpa. Sin embargo, el amor volvió a tocar la puerta de Culkin. En enero de 2022, anunció su compromiso con la actriz Brenda Song. En 2021, la pareja dio la bienvenida a su hijo Dakota, y en 2023, Culkin mostró al mundo a su segundo hijo, cuyo nombre no ha sido revelado.

A los 44 años, Macaulay Culkin ha hecho apariciones esporádicas en producciones como AHS y ha participado en campañas publicitarias, especialmente durante la temporada navideña. Culkin ha declarado: “No soy uno de esos actores que necesita la atención de los medios todo el tiempo para sentirse satisfecho. Estoy feliz de hacer un proyecto al año y tomarme el resto del año libre siempre que ese proyecto sea especial”.