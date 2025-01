Maite Orsini en el centro de la polémica por su llamada a denunciante de Valdivia

Maite Orsini ha sido objeto de controversia tras las denuncias de presuntos abusos contra Jorge Valdivia. La parlamentaria habría estado involucrada en uno de los incidentes al comunicarse con la primera denunciante del exfutbolista. Recientemente, Meganoticias ha hecho pública una grabación de esta conversación, donde se puede escuchar lo que la diputada le expresó a la joven.



El llamado de Maite Orsini a la denunciante

El programa de Meganoticias presentó un reportaje que detalla esta situación, en el que se escucha a Orsini diciendo: “Oye mira, primero que todo decirte que te creo, que no necesito que me cuentes, ni me expliques, ni me digas nada, que no es el motivo de esta conversación”. Con estas palabras, la diputada intenta mostrar su apoyo a la denunciante, enfatizando que no es necesario que reviva su experiencia dolorosa.

En la conversación, Orsini también menciona que, para expresar su solidaridad, Jorge Valdivia le envió numerosos mensajes esa noche, afirmando: “esa noche Jorge me mandó cerca de cien mensajes desde adentro de tu casa… él me mandaba treinta y yo le contestaba dos. Y ninguno de los mensajes da cuenta como de algo que pueda probar ninguno de los hechos que hay que probar”.

La diputada continúa explicando que los mensajes revelan dos aspectos importantes: “uno, que él estaba en un estado emocional alterado, pero consciente, porque no estaba escribiendo cabezas de pescado. Y en algunas frases como que denota desprecio hacia ti”.

Detalles de la conversación

Orsini menciona una frase peculiar de Valdivia, donde él le decía que “no podía tocar a nadie” y que “nunca me dice que está contigo”. Este intercambio de mensajes ha sido incluido en las indagatorias, lo que coloca a Maite Orsini en el centro de la atención mediática en el contexto de una investigación que mantiene a Jorge Valdivia en prisión.

El reportaje de Meganoticias ha generado un gran interés y ha sido compartido ampliamente, destacando la complejidad de la situación y el papel de Orsini en el caso.

Investigación en curso

La conversación entre Maite Orsini y la denunciante se ha convertido en un elemento clave dentro de la investigación que rodea a Jorge Valdivia. La revelación de estos detalles ha suscitado un debate sobre la implicación de la parlamentaria en el caso y su relación con el exfutbolista.

La situación sigue desarrollándose, y se espera que más información surja a medida que avancen las indagatorias.