Maite Pascal expone crueles comentarios en redes: “¿Qué les pasa?” y reflexiona sobre la agresividad en la sociedad

Maite Pascal, madre de Maite Orsini, ha decidido hacer frente a los comentarios despectivos que ella y su hija reciben en redes sociales, exponiéndolos a través de su cuenta de Instagram. Actualmente, la diputada se encuentra en el centro de la controversia, tras ser vinculada a la ruptura de la relación entre la animadora Millaray Viera y el exdiputado Marcelo Díaz. Desde noviembre del año pasado, Orsini está con licencia médica, lo que ha incrementado la atención mediática sobre su situación.



Reacción de Maite Pascal ante los insultos

Durante la noche del lunes, Pascal utilizó su plataforma en Instagram para hacer un llamado de atención sobre los insultos que recibe a diario. La situación se intensificó después de que ella desmintiera unas imágenes que fueron presentadas por el programa Primer Plano, donde se afirmaba que la parlamentaria había asistido a una reunión social en la casa de su madre. Pascal expresó su indignación en la red social, afirmando: “Hasta cuando @chilevision @primerplanocl MIENTEN!!! Ese no es mi departamento, el mío no mira a esa calle. No es mi depto. ni fuimos parte de ninguna fiesta. ¿Qué les pasa?”

Exposición de comentarios negativos

En su publicación, Pascal no solo mostró su desacuerdo con la información difundida, sino que también compartió ejemplos de los mensajes insultantes que ella y su hija han recibido. Estos comentarios reflejan un clima de agresividad y falta de respeto que, según ella, se ha vuelto común en la sociedad actual.

Reflexión sobre la sociedad actual

Además de exponer los insultos, Pascal ofreció una reflexión sobre el estado de la sociedad, señalando que “esto solo es el reflejo de la sociedad en que nos hemos convertido, la pobreza de alma de algunas personas, la falta de respeto, el nivel de agresividad, la poca capacidad de poner en el lugar del otro, el placer de hablar de la vida del resto, y opinar y juzgar”.

Pascal también criticó el papel de la televisión en este contexto, afirmando: “La TV se ha convertido en un nido de buitres hablando y festinando de la desgracia ajena. Me pregunto si todas estas personas tendrán hijos y si les gustaría que hablaran así de sus hijos o ver a sus hijos en ese lugar”.

La situación de Maite Orsini y su madre, Maite Pascal, pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las figuras públicas en el ámbito digital, donde los comentarios negativos pueden tener un impacto significativo en su bienestar emocional y social.