El regreso de ‘Malcolm in the Middle’: ¿qué sorpresas traerán los nuevos episodios?

La famosa serie de nuestra infancia, ‘Malcolm in the Middle’, regresa con cuatro nuevos episodios y sus protagonistas originales: Malcolm, Hal y Lois.

Renacimiento de la serie

Una noticia positiva fue anunciada el pasado viernes para los seguidores de esta serie que ha perdurado a través de las generaciones, ya que Disney+ ha logrado el renacimiento de “Malcolm in the Middle”, según reportó el medio estadounidense Variety. La nueva versión de la serie es obra del creador original Linwood Boomer, y contará con el regreso de los actores que interpretaron a los icónicos personajes: Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hal) y Jane Kaczmarek (Lois).

Detalles sobre los episodios

No obstante, aún no se ha aclarado si los hermanos de Malcolm harán apariciones a lo largo de los cuatro episodios. Es importante mencionar que el actor que interpretó a Dewey, Erik Per Sullivan, se alejó del mundo de la actuación tras finalizar la serie y actualmente se dedica exclusivamente a su vida académica.

Según el medio citado, Disney Branded Television solicitó la producción de cuatro nuevos episodios de la comedia, aunque aún no se ha revelado una fecha de estreno. La sinopsis oficial detalla que “Malcolm (Muniz) y su hija son arrastrados al caos familiar cuando Hal (Cranston) y Lois (Kaczmarek) exigen su presencia para la fiesta de su 40º aniversario de bodas”.

Expectativas de la nueva temporada

Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, expresó: “Su retrato hilarante y conmovedor de una familia caóticamente adorable resonó con audiencias de todas las edades, y estamos muy emocionados de dar la bienvenida al elenco original para revivir esa magia”. Además, añadió: “Con Linwood Boomer y su equipo creativo a cargo, estos nuevos episodios traerán todas las risas, travesuras y locuras que los fans amaron, junto con algunas sorpresas que nos recordarán por qué esta serie es tan atemporal”.

Un clásico de la televisión

‘Malcolm in the Middle’ se emitió originalmente en Fox durante siete temporadas, logrando un total de 151 episodios desde el año 2000 hasta 2006. En su elenco original se encontraban Muniz, Cranston, Kaczmarek, junto con Justin Berfield (Reese), Erik Per Sullivan (Dewey) y Christopher Masterson (Francis). Con el tiempo, se sumó el pequeño Jamie, interpretado por los hermanos gemelos, James y Lukas Rodríguez. Durante su emisión, la serie acumuló 33 nominaciones a los premios Emmy, de las cuales ganó siete.