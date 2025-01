Marcela Vacarezza revela sus anhelos de regresar a la televisión en 2025

Marcela Vacarezza expresó su deseo de regresar a la televisión, donde ha tenido una notable repercusión y fama. La esposa de Rafael Araneda compartió sus aspiraciones sobre lo que le gustaría realizar en el año 2025.



En una conversación mantenida en septiembre con el programa RedCarpet, Marcela Vacarezza se refirió a su anhelo de retomar su carrera en la televisión. La famosa comunicadora fue clara al manifestar: “Yo me vine el 2020, estaba la pandemia, pero hasta ese año estuve trabajando (en TV) y siempre lo he echado de menos”.

La comunicadora también comentó sobre su situación actual, señalando que no se plantea un regreso inmediato: “No es algo que me lo planteo porque estoy aquí en un país desconocido donde no soy nadie, donde no me van a venir a tocar la puerta para contratarme de ningún lado, no estoy en Chile”. A pesar de extrañar su trabajo en televisión, Vacarezza considera que su regreso no es una posibilidad cercana, especialmente porque su esposo, Rafael Araneda, ha firmado un contrato por dos años.

En este contexto, Marcela Vacarezza añadió: “Es algo que se extraña, pero no veo cercano volver a Chile”. Actualmente, Rafael Araneda se encuentra en Viña del Mar, lo que resalta la distancia entre su vida actual en Estados Unidos y su carrera en Chile.

A pesar de la distancia y las circunstancias, Marcela Vacarezza está disfrutando de una vida plena junto a sus hijos en Estados Unidos, donde se la observa feliz y con gran alegría.