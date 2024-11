Masters of Rock Chile 2025: Judas Priest y Scorpions encabezan un cartel histórico

Con un cartel de bandas inédito en el país, vuelve Masters of Rock en 2025. Este evento musical, que promete una explosión de energía y potencia, se llevará a cabo los días 23 y 24 de abril de 2025 en el Movistar Arena. Las bandas que se presentarán incluyen a Judas Priest, Scorpions, Europe, Opeth, Queensrÿche y Savatage, además de los invitados especiales de la escena nacional, Pentagram y Enigma. La preventa de entradas comenzará el martes 19 de noviembre a las 11:00 horas, ofreciendo un 20% de descuento con cualquier medio de pago, hasta agotar stock, a través de PuntoTicket. Masters of Rock Chile se ha consolidado como un encuentro único en el país, reuniendo a las bandas más importantes del género a nivel internacional.

En sus ediciones anteriores, Masters of Rock ha logrado convocar a un gran número de fanáticos en torno a la música y las diversas expresiones del rock. Para la versión de 2025, el cartel de artistas se dividirá de la siguiente manera: el miércoles 23 de abril se presentarán Judas Priest, Opeth, Savatage y Pentagram, mientras que el jueves 24 de abril será el turno de Scorpions, Europe, Queensrÿche y Enigma, quienes interpretarán lo mejor de sus trayectorias.

El día miércoles, Judas Priest, un referente absoluto del heavy metal, se presentará en el escenario. Esta banda, originaria de Birmingham, Inglaterra, fue formada en 1969 y actualmente se encuentra en medio de su gira ‘Invincible Shield’, que toma su nombre de su más reciente álbum, lanzado a principios de este año, el cual ha recibido elogios tanto de la crítica como de sus seguidores.

La jornada también contará con la participación de Opeth, una agrupación sueca con más de tres décadas de carrera y una sólida base de fanáticos en Chile. En las próximas semanas, lanzarán su esperado decimocuarto álbum titulado The Last Will and Testament, que, según adelantos, será su disco más oscuro y audazmente progresivo. Además, Savatage, una banda de culto originaria de Tampa, Florida, se presentará con su mezcla de thrash, power metal, metal progresivo y hard rock, mostrando su virtuosismo y versatilidad en más de 40 años de trayectoria.

Como parte de la representación nacional, Pentagram será uno de los invitados especiales durante el primer día del evento. Esta banda, pionera del metal extremo en Sudamérica, está próxima a cumplir 40 años de historia y ofrecerá una selección de su repertorio, incluyendo canciones de su nueva placa Eternal Life of Madness, que evoca los primeros años de la agrupación.

En la segunda jornada, Scorpions regresará al país para celebrar sus 60 años de trayectoria, interpretando todos sus himnos que han perdurado a través de generaciones. Desde su formación en 1965, la banda alemana ha vendido más de 100 millones de discos, consolidándose como la banda europea más exitosa de todos los tiempos y manteniéndose vigente hasta la actualidad.

Los icónicos Europe también se reencontrarán con sus fervientes fanáticos en Masters of Rock. Esta agrupación sueca, formada en 1979, comenzó con rock progresivo, pero alcanzó la fama en los años 80 con su propuesta de pop-metal, destacando temas como The Final Countdown, Carrie, Rock the Night y Superstitious. Su más reciente single es Hold Your Head Up, lanzado en 2023.

Por su parte, Queensrÿche llegará al Movistar Arena en el marco de su The Origins Tour, que actualmente los lleva a recorrer las principales ciudades de Estados Unidos. Fundada en 1982 en Bellevue, Washington, la banda cuenta con 16 discos de estudio, siendo su último Digital Noise Alliance, lanzado en 2022, una muestra de su evolución y del potencial acumulado en más de 40 años de carrera, rompiendo los límites del hard rock clásico, el progresivo y el heavy metal.

Finalmente, el cartel del segundo día se completará con la participación de Enigma, una de las agrupaciones de heavy metal más destacadas en el ámbito nacional e internacional. Fundada en 1990, la banda está integrada por el reconocido periodista de televisión y radio Álvaro Paci (guitarra), junto a Nelson Montenegro (voces), Sebastián Bello (bajo) y José Antonio Vásquez (batería). En el año anterior, Enigma reeditó su álbum debut Voces Disidentes (1997) en vinilo y estrenó su primer disco en vivo.

Los precios de las entradas para el evento son los siguientes: Cancha Preferencial: $87.200 más cargo por servicio; Cancha: $55.200 más cargo por servicio; Platea Baja Preferencial: $135.200 más cargo por servicio; Platea Baja: $111.200 más cargo por servicio; Platea Alta: $55.200 más cargo por servicio; y Tribuna: $23.200 más cargo por servicio.