Fallece Michael Newman, estrella de Guardianes de la bahía, a los 68 años tras luchar contra el Parkinson

Este martes 22 de octubre se reportó la muerte de Michael Newman, conocido por su papel en la icónica serie Guardianes de la bahía, según informó el medio estadounidense People. El actor, que contaba con 68 años, había estado lidiando con la enfermedad de Parkinson, la cual le fue diagnosticada en el año 2006.

Detalles sobre el fallecimiento

El amigo de Newman, Matt Felker, quien también dirigió el reciente documental sobre la serie titulado After Baywatch: Moment in the Sun para la plataforma de streaming Hulu, comunicó a People que el actor falleció debido a “complicaciones cardíacas” la noche del domingo 20 de octubre. Felker añadió que Newman estuvo rodeado de su familia y amigos hasta el último momento de su vida.

La vida y carrera de Michael Newman

Además de su carrera como actor, Michael Newman trabajó como bombero a tiempo completo durante el rodaje de Guardianes de la bahía, continuando en esta labor durante 25 años. A los 50 años, recibió el diagnóstico de Parkinson, lo que marcó un cambio significativo en su vida. En sus últimos años, se dedicó a recaudar fondos a través de la Fundación Michael J. Fox, con el objetivo de ayudar a encontrar una cura para esta enfermedad.

Reflexiones sobre su enfermedad

En una entrevista con People, Newman expresó su esperanza de que contar su historia personal pudiera generar conciencia sobre la importancia de encontrar una cura para el Parkinson. “Espero que contar mi historia personal genere conciencia sobre la importancia de encontrar una cura para el Parkinson”, afirmó. Además, compartió sus reflexiones sobre cómo la enfermedad ha impactado su vida: “Esta enfermedad terminal me ha permitido pensar mucho, algo que quizá no quería, pero me ha aportado sabiduría (…) Mi cuerpo ha cambiado tan lentamente que apenas lo noto, pero constantemente me recuerdan que el Parkinson se ha convertido en el centro de mi vida”.

Legado en la cultura popular

Michael Newman dejó una huella significativa en la cultura popular a través de su trabajo en Guardianes de la bahía, una serie que se convirtió en un fenómeno de la televisión. Su contribución como actor y su dedicación a su trabajo como bombero son recordadas por sus colegas y admiradores. Su historia y su lucha contra el Parkinson continúan inspirando a muchos.