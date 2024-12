Michelle Carvalho responde a polémica comparación con Cony Capelli en redes sociales

Michelle Carvalho se vio envuelta en una nueva polémica tras ser comparada con Cony Capelli, la ganadora de la primera edición de Gran Hermano Chile.

Comparación en redes sociales

Una usuaria de la plataforma X realizó una comparación entre Carvalho y Capelli, afirmando: “Podemos agregar que hay una que se quiere parecer demasiado a Cony. Ayer en su ‘TikTok’ dijo que va a hacer un closet sale, una junta y andaba pidiendo que la suban Times Square… es tan patética”. Esta afirmación generó una respuesta inmediata por parte de Carvalho, quien decidió aclarar su postura a través de su canal de difusión en Instagram.

Respuesta de Michelle Carvalho

En su respuesta, Carvalho expresó: “Yo no tengo ningún problema con la Cony, de hecho la mejor de las ondas. Todos saben con quién es mi ‘problema’, pero ella no lo es”. La modelo continuó elogiando a Capelli, afirmando que es encantadora y que se alegra de que exista un espacio para ella, ya que la considera muy talentosa. Sin embargo, Carvalho también mencionó que hay personas que, a pesar de su aprecio por Capelli, insisten en crear una rivalidad que, según ella, no existe.

Petición a sus seguidores

Carvalho hizo un llamado a sus seguidores, pidiendo que si alguien que la apoya cree que al ponerla en contra de otra mujer está haciendo algo positivo, “frene aquello porque realmente no nos hace ningún favor”. La influencer enfatizó la importancia de la solidaridad entre mujeres y la necesidad de evitar la creación de rivalidades innecesarias.

Reflexiones sobre la atención en redes

Para concluir su mensaje, Carvalho comentó: “Ahora, me parece fantástico que se conecten a mis vivos de ‘TikTok’ para darme más visualizaciones y estén tan pendientes de todo lo que digo y hago, pero lo que sí, igual enfermizo el nivel de obsesión conmigo”. Además, hizo una referencia a otras figuras del medio, indicando que personas tóxicas intentaron destruir a Fran Maira, quien ahora goza de un éxito arrollador. Carvalho finalizó su mensaje instando a sus seguidores a seguir prestando atención a su trabajo, ya que esto contribuye a aumentar su alcance.