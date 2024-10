La nueva miniserie de Netflix que ha sorprendido a todos con su química inesperada

Nadie quiere esto, la nueva miniserie de Netflix, destaca por la química entre Kristen Bell y Adam Brody. Una comedia romántica ideal para maratonear.

Nadie quiere esto, la nueva miniserie de Netflix, ha logrado captar la atención de los espectadores gracias a la química entre sus protagonistas, Kristen Bell y Adam Brody. Esta serie, que consta de diez episodios de aproximadamente media hora cada uno, se ha convertido en una opción ideal para maratonear durante un fin de semana.

La trama de la serie gira en torno a Joanne, interpretada por Kristen Bell, quien es una presentadora de un pódcast sobre sexo y se describe a sí misma como agnóstica y sin pelos en la lengua. Por otro lado, Adam Brody da vida a Noah, un rabino poco convencional que acaba de romper con su prometida. Ambos personajes se conocen en una fiesta y, a pesar de sus diferencias, sienten una atracción inmediata. Sin embargo, sus distintas actitudes ante las intromisiones familiares complican su relación.

La serie ha sido bien recibida por la crítica, obteniendo un 95% de críticas positivas según Rotten Tomatoes. Se destaca su capacidad para manejar los elementos esenciales de la comedia romántica, como el humor y el romance palpable entre la pareja protagonista. Además del elenco principal, el reparto secundario también ha sido elogiado. Justin Lupe y Timothy Simons interpretan a los hermanos de Noah, quienes en ocasiones ayudan y en otras sabotean la relación principal.

La serie está basada en una historia real, ya que su creadora, Erin Foster, se inspiró en su propia experiencia para desarrollar la trama. En declaraciones, Foster explicó que se basó en su experiencia personal de enamorarse de un “buen chico judío” y las dificultades que enfrentó para mantener esa relación. “Esta es la única buena decisión que he tomado: enamorarme de un buen judío. Pero me di cuenta de que ser feliz es mucho más difícil que ser miserable, y no hay nada de qué quejarse. Así creé esta serie, basándome en todas las formas en que encontrar a la persona adecuada puede ser tan difícil”, admitió Foster.

Además, reveló que filmaron tres finales distintos antes de decidir cuál sería el definitivo. Los desenlaces fueron sometidos a votación hasta que se eligió el que se puede ver en la serie. Foster también aclaró que no creció siendo judía, sino que se convirtió en adulta, y quería contar la historia desde la perspectiva de alguien que vive el judaísmo.

La serie ha generado expectativas sobre una posible segunda temporada, en la que se exploraría cómo los personajes manejan las renuncias y los desafíos que enfrentan. Kristen Bell, quien también es productora ejecutiva, expresó su satisfacción con la evolución de su personaje y la autenticidad de la decisión que toma.

El resto del elenco incluye a Jackie Tohn como Esther, Michael Hitchcock como Henry, Paul Ben-Victor como Ilan, Sherry Cola como Ashley, Shiloh Bearman como Miriam, Stephanie Faracy como Lynn, Tovah Feldshuh como Bina, Emily Arlook como Rebecca, entre otros. La serie ha logrado captar la atención del público gracias a su trama, actuaciones y una duración accesible que mantiene al espectador enganchado. Es especialmente popular entre aquellos que buscan una comedia romántica ligera pero significativa.