Natalia Cuevas comparte su emotiva experiencia sobre la maternidad y la familia en TV+

Una íntima charla fue la que sostuvieron este jueves Natalia Cuevas y Luis Jara en Al piano con Lucho, programa de conversación de TV+. En esta ocasión, la comediante abordó diversos temas relacionados con su carrera profesional, así como aspectos más personales de su vida.

Relación con sus hijos

Natalia Cuevas habló sobre su relación con sus hijos, Alberto, de 36 años, y Macarena, de 32. La comediante expresó: “Fui permisiva, no soy mucho de límites, pero tengo excelentes hijos. Siempre se portaron muy bien, sobre todo mi hija. Alberto me salió más chúcaro, pero súper inteligente y bueno para el trabajo”.

Reflexiones sobre la vida

En la conversación, Cuevas también reflexionó sobre su perspectiva actual de la vida, indicando que, aunque ahora tiene “una visión mucho más tranquila de la vida”, a veces experimenta “miedos y ansiedad”. La actriz compartió que vivió una “etapa un poco difícil” tras enterarse del embarazo de su hija.

Impacto del embarazo de su hija

Natalia Cuevas relató que su reacción inicial fue de sorpresa y preocupación: “Yo pensé que no iba a tener nietos y me dio un shock emocional tan fuerte, que mi alegría se transformó en desesperación”. Este sentimiento se debió a que su hija, Macarena, “tiene un tratamiento para la epilepsia y los medicamentos se contraponen, son incompatibles con un embarazo”.

La comediante mencionó que había comenzado a hacer planes para su vida futura, como “irme de viaje, esperar la adultez mayor, así como en una casa en el campo”, cuando recibió la noticia del embarazo de su hija en mayo.

Expectativas sobre la llegada de su nieta

Natalia Cuevas reveló que actualmente Macarena tiene siete meses de gestación y no ocultó su alegría al respecto: “Estoy vuelta loca. Yo me ilusioné tanto con esta niñita, que me mata, estoy súper contenta, súper feliz”. Además, expresó que se está permitiendo “envejecer y de ser como quiera, y de estar donde quiera, estoy liberada”.