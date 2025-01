Naya Fácil expresa su descontento por la falta de invitación a la gala de Viña

La influencer Naya Fácil ha expresado su descontento en redes sociales por no haber recibido una invitación para la gala del Festival de Viña del Mar, a pesar de haber sido la reina del evento el año anterior. En 2024, Naya Fácil se destacó en el festival, donde fue coronada como la reina junto a su rey, Nicolás Solabarrieta. Sin embargo, a poco más de un mes de la próxima gala, la influencer ha manifestado su frustración por la falta de comunicación por parte de la organización del evento.

Descontento por la falta de invitación

A través de su cuenta de Instagram, Naya Fácil compartió su situación, indicando: “No he recibido ninguna invitación formal a la gala de Viña, y queda un mes. Estaba esperando la invitación para poder ver con tiempo mi vestuario, ya que todos los que van ya tienen su invitación”. Esta declaración refleja su preocupación por no poder prepararse adecuadamente para el evento, dado que otros asistentes ya han recibido sus invitaciones.

Reacciones y apoyo de sus seguidores

Naya también comentó sobre el apoyo que ha recibido de sus seguidores, afirmando: “No lo quería hacer público, pero no importa mis facilines, estoy feliz porque tengo el cariño de los viñamarinos y con eso soy feliz”. Su mensaje sugiere que, a pesar de la situación, valora el cariño de su público y la conexión que tiene con ellos.

Contexto de su reinado y la broma de JC Rodríguez

Es importante recordar que Naya Fácil fue coronada reina del Festival de Viña del Mar el año pasado con un apoyo masivo, obteniendo más de un millón de votos, lo que fue considerado un hecho histórico. En un programa reciente, el periodista JC Rodríguez hizo una broma sobre la posibilidad de invitarla, preguntándole: “Si te entusiasmas y a mí me invitaron, me escribieron hace una semana (…) ¿De +1 vas o no? ¿Te atreves?” A lo que Naya respondió afirmativamente, lo que sugiere que existe interés en su participación en el evento, a pesar de la falta de invitación formal.

La situación de Naya Fácil pone de manifiesto las dinámicas de invitación y participación en eventos de gran relevancia como el Festival de Viña del Mar, así como la importancia de la comunicación entre los organizadores y los artistas e influencers involucrados.