Ola de calor en Santiago: ¿qué nos depara el clima para el fin de semana?

La ola de calor que afecta a Santiago y otras regiones de Chile ha sido el tema central de discusión en el programa “Buenos Días a Todos”. Los santiaguinos han estado preocupados por las altas temperaturas que se han registrado en los primeros días del año, y los pronósticos meteorológicos indican que esta situación podría continuar durante la semana.

Pronóstico del clima

El meteorólogo de TVN, Iván Torres, proporcionó detalles sobre el comportamiento de las temperaturas en los próximos días. Según sus declaraciones, aunque se espera que las temperaturas se normalicen durante la semana, el fin de semana podría traer un nuevo aumento en el calor. “Esta semana, las temperaturas se van a comportar de forma normal para la época y me refiero a alrededor de los 30°, pero el domingo se podrían elevar a los 33°, 35° y hasta 36° en toda la zona central”, advirtió el profesional.

Impacto en las regiones

Torres también se refirió a la situación en las regiones del Maule y Ñuble, donde se anticipa que las temperaturas oscilarán entre los 33° y 35°. “Esperamos que esta semana bajen las temperaturas producto del sistema frontal que se viene aproximando, entonces toda la zona central va a bajar un poco”, explicó el meteorólogo, sugiriendo que el sistema frontal podría traer un alivio temporal a la ola de calor.

Interacciones en el programa

Durante la transmisión, se produjo un momento de humor cuando el conductor Eduardo Fuentes hizo un comentario personal que generó risas entre los presentes. “Yo lo siento Mary, pero he tenido que dormir como Dios me inventó. Dios me inventó así”, bromeó Fuentes, lo que provocó una reacción divertida de María Luisa Godoy. Sin embargo, el meteorólogo Iván Torres mantuvo una expresión seria ante el comentario, lo que fue captado por las cámaras del programa.

El ambiente en el programa se tornó ligero, pero la preocupación por las altas temperaturas y su impacto en la población sigue siendo un tema relevante en la conversación pública.