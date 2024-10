Famosos chilenos se suman a plataformas de contenido para adultos y generan ingresos inesperados

Figuras del espectáculo se lanzan a plataformas de contenido para adultos como OnlyFans y Arsmate, generando ingresos y explorando nuevas facetas.

Con el crecimiento de plataformas de contenido de pago por suscripción, como OnlyFans, Arsmate y Unlok, diversas personalidades han decidido explorar este nuevo camino dirigido al público adulto. Mientras algunos han obtenido ingresos modestos, otros han mostrado un compromiso más constante, logrando así una considerable rentabilidad. A continuación, se presentan algunas figuras que actualmente están activas en este formato.

Una de las personalidades que ha incursionado en este ámbito es una excandidata a alcaldesa de Concepción y diputada por el distrito 20, quien a sus 34 años ganó notoriedad en 2023 tras ser formalizada en el Caso Convenios en la Región del Bío Bío. Tras recibir arresto domiciliario total y arraigo nacional, y siendo madre de dos hijos, decidió abrir una cuenta en Arsmate para generar ingresos. En una entrevista con LUN, mencionó que “tengo suscriptores que provienen desde el mundo político, empresarial, así como de las comunicaciones”. Además, subrayó: “No he sido condenada y, mientras me mantenga en mi domicilio, no se me prohíbe trabajar”.

Por otro lado, Camila Arismendi, oriunda de La Granja y con 32 años, se hizo conocida por su participación en el programa Yo Soy (CHV), donde imitó a la cantante Cecilia, La incomparable. Su regreso a la televisión fue en el reality Tierra Brava, donde fue eliminada en quinto lugar, pero logró cautivar a sus compañeros y a la audiencia. En marzo, reveló que sus ingresos durante el encierro no fueron los esperados, lo que la llevó a considerar abrir una cuenta en Arsmate. “No tengo un excelente pasar económico como mucha gente cree, pero me esfuerzo a diario para mantenerme”, declaró a AR13. Su carrera despegó en 2012 al ganar el certamen Miss Chile, y ha participado en varios realities, incluyendo MasterChef Celebrity en 2021 y ¿Ganar o Servir? en 2023, año en el que también se unió a OnlyFans y protagonizó la portada de la revista digital de Arsmate.

Nelson Pacheco, quien se hizo famoso como uno de los rostros más recordados del programa Rojo (TVN) en 2002, ha tenido una trayectoria diversa, viviendo en Colombia y Brasil, donde trabajó como DJ, y también en Estados Unidos, donde se adentró en la industria del cine para adultos. En 2023, comentó en el programa Síganme los buenos que “me gusta mostrarme como soy” y reveló que ha llegado a recibir semanalmente alrededor de $7,5 millones a través de su cuenta en OnlyFans.

Cam Nash, conocida por su participación en Pelotón (TVN) en 2007, ha mantenido su presencia en el mundo del espectáculo, participando en programas como Calle 7 y Mundos Opuestos. Actualmente, a sus 37 años, reside en Ciudad de México como modelo y ha comenzado a crear contenido para Arsmate, afirmando: “La vida es demasiado corta para andar preocupada de la opinión de los demás”.

La “Chabe”, quien fue una de las principales bailarinas en Mekano (Mega), se alejó de la televisión para dedicarse al cuidado de su hija. En 2015, se defendió de las críticas sobre su apariencia en redes sociales, afirmando: “Me da lo mismo lo que digan de cómo me veo, porque yo sé cómo estoy y soy”. En 2023, se unió a Arsmate, donde vende contenido erótico a sus 47 años.

Un periodista que comenzó entrevistando a artistas del género urbano, decidió mudarse a YouTube con su programa Secreto en la Cabaña. En su tercera temporada, se trasladó a Arsmate, donde ha incorporado actrices y creadoras de contenido. “Me gustó la idea de meter, como se dice, minas ricas”, comentó en La Junta.

Daniella Chávez, quien ganó notoriedad como conejita de Playboy a los 24 años, ha sido objeto de atención mediática por su supuesta relación con Cristiano Ronaldo, aunque él ha desmentido la afirmación. A sus 34 años, ha logrado generar ingresos significativos a través de OnlyFans, además de ser una apasionada del club O’Higgins de Rancagua.

La actriz que alcanzó la fama como co-protagonista de la teleserie Brujas (Canal 13) ha estado alejada de la actuación, aunque ha participado en programas de farándula. A sus 50 años, ha estado publicando contenido en OnlyFans, lo que le ha traído tanto beneficios económicos como repercusiones en su carrera.

Nacha, conocida internacionalmente por su participación en Acapulco Shore, ha mantenido un estilo directo que a menudo genera noticias. En 2023, se unió a Gran Hermano Chile y actualmente se enfoca en su carrera como DJ, además de tener una cuenta en Unlok, donde comparte contenido para adultos.

Finalmente, una actriz que comenzó su carrera en la teleserie El camionero (TVN) y luego en Tranquilo Papá (Mega), ha publicado un libro sobre su lucha contra trastornos de conducta alimentaria. En 2023, se unió a Arsmate, explicando que lo hizo por una necesidad económica y de independencia, lo que también le ha permitido redescubrir su sexualidad y seguridad.