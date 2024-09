Pailita interviene en intento de robo a fan y recibe emotivo agradecimiento

Pailita se convirtió en héroe al recuperar el celular de una fan durante su show en La Calera. Su valentía fue agradecida en redes sociales.

El pasado viernes, el cantante urbano Pailita ofreció un concierto en La Calera, en el marco de las celebraciones de las Fiestas Patrias. Después de su actuación, el artista, como es habitual, se acercó a sus seguidores para tomarse fotografías con ellos. Durante este momento de interacción con el público, Pailita se percató de un incidente delictivo que estaba ocurriendo frente a él. Un individuo intentaba sustraer el teléfono móvil de una de sus fanáticas, lo que llevó al cantante a actuar rápidamente.

Pailita decidió perseguir al ladrón, lo que generó sorpresa y preocupación entre los asistentes al evento. El propio artista relató la situación a través de sus redes sociales, donde expresó: “Tuve que salir persiguiendo a un kl que le robó el celu a una niña y se lo tuve que recuperar yo, porque los guardias no hicieron ninguna weá (sic)”. Este comentario refleja la frustración del cantante ante la falta de acción por parte de los encargados de la seguridad en el lugar.

En la misma publicación de Instagram, Pailita compartió un mensaje de agradecimiento de la joven afectada, quien expresó su gratitud por la ayuda del artista. En su mensaje, la fanática dijo: “Pailita, quería enviarte este mensaje y ojalá que lo veas. Quería agradecerte por habernos ayudado a recuperar el celu, gracias a ti no nos pasó algo más grave y ojalá te hubiéramos recompensado con algo, pero no teníamos nada”. La joven continuó elogiando al cantante, afirmando: “Eres un cantante muy humilde y sigue así mi Pailita, muchas gracias por todo lo que hiciste hoy día para que no nos robaran”.

Este incidente resalta no solo la interacción cercana entre Pailita y sus seguidores, sino también la rápida respuesta del artista ante una situación de riesgo, lo que ha generado un impacto positivo en la percepción de su figura pública.