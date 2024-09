Pedro Astorga lanza advertencia a Manuel Napoli en Gran Hermano Chile

Pedro Astorga reta a Manuel Napoli en una conversación viral de “Gran Hermano Chile”. La tensión entre ellos y la amistad de Michelle Carvalho se complican.

Pedro Astorga, participante del reality show “Gran Hermano Chile”, lanzó una advertencia a Manuel Napoli, afirmando: “digo tres cosas y te vas eliminado”. Esta conversación ha cobrado relevancia en las redes sociales, donde se ha viralizado el intercambio entre Astorga, un deportista extremo, y Napoli, un modelo italiano. Durante el diálogo, Astorga expresó: “Yo digo tres cosas y te vas eliminado”, a lo que Napoli respondió con curiosidad: “¿Tres cosas para picarme a mí?”. Astorga, en tono de broma, confirmó: “Sí”.

Napoli, buscando aclarar la situación, preguntó: “¿Para enojarme? ¿Para que te pegue?”, mientras Astorga continuaba con su broma, insistiendo: “Tres cosas… eso duras”, y añadió entre risas que era necesario “más respeto”. Napoli, tratando de defenderse, comentó: “No, yo me conozco”, a lo que Astorga replicó: “Yo también te conozco”. En un tono desafiante, Napoli exclamó: “¡No me calientas! ¡No me calientas!”, mientras Astorga cerró el intercambio con un contundente: “¡Te desafío!”.

En otro contexto, se ha hecho evidente que la relación de amistad entre Michelle Carvalho y Alexandra Méndez ha llegado a su fin. Recientemente, se captó a “La Chama” burlándose del físico de la modelo brasileña. El regreso de Méndez a la “casa más famosa del mundo” no fue el esperado, ya que Carlyn Romero e Iván Cabrera se encargaron de revelar a Carvalho lo que su supuesta amiga decía a sus espaldas. Como resultado de esta situación, Carvalho decidió distanciarse de Méndez. Durante la noche de nominación, Carvalho votó en contra de Méndez, otorgándole dos votos, y un voto a Manuel Napoli.