Pablo Candia revela su motivación detrás del cambio a Chilevisión y su nuevo desafío

El pasado lunes se llevó a cabo el estreno de un nuevo programa de espectáculos en Chilevisión titulado Plan Perfecto, el cual es conducido por Diana Bolocco y cuenta con la participación de panelistas como Paulina Rojas y Pablo Candia. En una entrevista realizada por el medio La Cuarta, Pablo Candia compartió su experiencia durante el estreno, expresando que se sintió “muy sereno” tanto en el programa como en su nuevo canal. “Me sentí muy cómodo, muy tranquilo, muy en paz, sentí que el programa fluyó, fue rápido, fue dinámico”, comentó el periodista.

La decisión clave de Pablo Candia

Es importante señalar que Pablo Candia decidió aceptar el reto de Plan Perfecto dejando atrás la comodidad que le ofrecía su anterior trabajo en Zona de Estrellas, donde había estado involucrado tanto en la pantalla como detrás de cámaras durante varios años.

“Nunca había tomado un desafío en la vida y sentía que eso me estaba mermando mi crecimiento personal y laboral más personal, creo yo. Entonces, cuando me llaman de Chilevisión no lo pensé mucho; di la respuesta al tiempo después, pero fue un sí rotundo”, explicó Pablo Candia.

El comunicador también destacó la magnitud de la oportunidad que representa trabajar en Chilevisión, un canal que tiene una mayor visibilidad al estar en la señal abierta y ser accesible para todo el público en Chile. “Más allá de ser Chilevisión, evidentemente un canal mucho más grande, en el sentido de que está en la señal abierta, que lo puede ver todo Chile, yo sentía que nunca había tomado un desafío, entonces yo dije, ‘esta es mi oportunidad. No, no la puedo no tomar’”, enfatizó Pablo Candia.

Finalmente, Pablo Candia reflexionó sobre la singularidad de la propuesta que recibió: “Tomé la decisión porque dije ‘bueno, en qué otro momento me va a llegar una propuesta como esta y un desafío tan grande como llegar al canal estrella de la farándula. Chilevisión es la cabeza de la farándula, todos los archivos están ahí, entonces no podía decir que no’”, concluyó el comunicador.