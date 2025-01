Raimundo Cerdano revela su interés por Lorena Gálvez en “Palabra de Honor” mientras avanza con Faloon Larraguibel

Raimundo Cerdano ha revelado su interés romántico por una compañera de “Palabra de Honor”, lo que ha generado revuelo en el encierro de Canal 13.

Confesiones en la ceremonia de cambio de duplas

Durante una reciente ceremonia de cambio de duplas, el ex participante de Gran Hermano, Raimundo Cerdano, compartió su atracción por Lorena Gálvez. En una conversación con Karla Constant, Cerdano expresó: “Con Lore lo hemos pasado increíble, nos vamos acercando. No quiero sonar intenso, pero no me movería a ningún lado”. Esta declaración ha dejado claro que su interés por Lorena va más allá de una simple amistad.

La respuesta de Lorena Gálvez

Por su parte, Lorena Gálvez también se mostró abierta a la conexión, afirmando: “Yo soy una mujer adulta y necesito tiempo para conocer a las personas, pero me freno porque veo todavía muchas chispas con Gala”. Esta respuesta sugiere que, aunque hay interés, Lorena está considerando sus opciones y la dinámica de sus relaciones dentro del reality.

Intervención de Caldirola

La conversación se tornó más interesante cuando Caldirola se unió al diálogo, comentando que les dejaba las puertas abiertas para que pudieran explorar su relación. Ella mencionó: “Nos estamos dando la oportunidad para conocer a otras personas. Soy la primera que le dijo a Lore que disfrutara a Rai, porque es un tipo bacán. En mi experiencia, no es para tener algo serio, pero sí para pasarlo rico”. Esta intervención sugiere un ambiente de camaradería y apoyo entre los participantes.

Un beso que confirma la conexión

Para culminar este momento romántico, Raimundo y Lorena compartieron un beso, lo que dejó claro que existe una conexión significativa entre ellos. Raimundo, en un tono romántico, confesó: “Me atrae ella”, lo que refuerza la idea de que su relación está en una fase de exploración emocional.

El romance dentro y fuera del reality

Sin embargo, es importante señalar que el romance entre Raimundo y Lorena parece estar limitado al contexto del reality. Al finalizar las grabaciones, Raimundo comenzó una relación con otra compañera, Faloon Larraguibel. Este nuevo amorío se inició dentro del mismo programa de Canal 13 y ha estado avanzando desde entonces. Recientemente, ambos confirmaron que han dado un paso más en su relación y actualmente están “pololeando”.

Raimundo comentó sobre su situación amorosa: “Amar es una palabra muy grande. Estoy enamorándome… No hay que buscarlo, sino encontrarlo de manera espontánea”. Esta declaración sugiere que, aunque su interés por Lorena es genuino, su relación con Faloon está tomando un rumbo más serio.