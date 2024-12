Ruth Gamarra enfrenta desafíos tras costosa cirugía y busca nuevas oportunidades en Arsmate

Ruth Gamarra, exintegrante del programa juvenil Mekano, ha enfrentado un complicado proceso de recuperación tras una cirugía por necrosis en su cadera, la cual tuvo lugar hace aproximadamente diez meses. A pesar de los esfuerzos realizados, Gamarra continúa utilizando muletas, lo que ha impactado significativamente su vida diaria y su capacidad para trabajar.



La cirugía y sus consecuencias

Gamarra, quien ahora tiene 47 años, ha compartido que la operación ha sido un duro golpe en su vida. Hasta la fecha, ha gastado más de 30 millones de pesos en tratamientos médicos, incluyendo procedimientos quirúrgicos, medicamentos y consultas con especialistas. En una conversación con lun.com, Gamarra expresó: “Por mí, que este 2024 se vaya ya mismo. Estoy segura que saldré adelante muy pronto”.

La exartista ha mencionado que, aunque inicialmente no consideraba abrir una cuenta en la plataforma de contenido para adultos Arsmate, encontró un contrato que se ajusta a sus necesidades y expectativas. “Me encontré con un contrato súper bueno que establece lo que quiero o no mostrar”, añadió.

Apoyo familiar y dificultades económicas

Gamarra también ha hablado sobre el apoyo que ha recibido de su familia durante este difícil proceso. A pesar de ello, ha enfrentado serias dificultades económicas. “Mi familia me ha ayudado, pero ha sido difícil. Debí vender mi camioneta”, comentó. Además, la exintegrante de Mekano no pudo participar en la Feria de Emprendedores durante la Navidad, un evento que representa una importante oportunidad de ingresos.

La falta de un seguro médico adecuado ha complicado aún más su situación. Gamarra explicó que, aunque tenía un seguro médico, este ya no estaba vigente desde hace dos años. “Contraté un seguro oncológico, pero no me cubrió la operación en Viña porque el tumor no era maligno”, puntualizó.

Recuperación y futuro

A pesar de las adversidades, Gamarra se muestra optimista respecto a su recuperación. Ha mencionado que, aunque los médicos le recomendaron dejar las muletas un mes después de la cirugía, ha recibido mensajes de personas que han tenido que usarlas por más tiempo. “En esa intervención me recomendaron dejar las muletas, un mes después. Pero en mis redes sociales me escribieron personas a quienes los médicos le recomendaron estar mucho más tiempo con muletas, hasta tres meses”, recordó.

Gamarra concluyó su conversación afirmando su determinación de no rendirse: “No quiero victimizarme, no soy pobrecita. Quiero recuperarme y no me voy a rendir, seguiré dando lo mejor de mí para volver a estar en mi mejor momento. Estoy segura que esta iniciativa de Arsmate me ayudará mucho”.